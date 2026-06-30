Diego Santilli “ va a seguir en el PRO, no creo que le pidan que se afilie a LLA , no sé en qué les serviría. Ahora sobre todo ”, dijo un dirigente amarillo de buen vínculo con “El Colo” ante una pregunta de El Cronista.

Es lo que espera Mauricio Macri. Cuidar las formas, hacer como que está colaborando con el Gobierno, aunque el Presidente no quiere saber nada de volver a verlo, mucho menos de reconocer el aporte del PRO en la gestión.

Cinco de los ochos ministros del Gabinete nacional provienen de esas filas. Y ni qué hablar de la estructura de la administración nacional, donde más de la mitad de los funcionarios vienen del partido amarillo.

Macri, de hecho, le recriminó a Milei en público por la falta de gestión, innegablemente lenta y desordenada, cruzada por una interna que sigue sin resolverse.

Sin embargo, y a pesar de que hace varios meses que no se ve con Santilli, Macri lo llamó por celular para desearle suerte, tal como pudieron constatar los periodistas que hacían guardia en la puerta de Villate de la Residencia de Olivos.

Los ojos y cámaras presentes captaron en la pantalla del auto que el designado jefe de Gabinete de ministros estaba hablando con “Mauri” al arribar a los portones de la Quinta Presidencial.

Santilli fue el más sorprendido. Nunca tuvo una relación cercana con Macri y el vínculo entre ambos siempre circuló a través de Fernando De Andreis. Lo concreto es que se encontró con los hermanos Milei, ya adentro de Olivos, y les contó que había hablado con el expresidente. Y no les molestó.

Macri no será candidato en 2027

Santilli ya anticipó en público que trabajará por la reelección de Javier Milei, nada de experimentos filo libertarios (Patricia Bullrich, por caso) ni mucho menos amarillos.

Su color no será violeta. Los dirigentes del PRO continuarán trabajando para el partido con el que ganaron en el 2015, cuando la gobernación quedó en manos de María Eugenia Vidal. Pero ningún amarillo trabajará para otro candidato a Presidente que no sea Milei.

Macri, entonces, no será candidato a Presidente. “F inalmente, Mauricio nunca quiso de verdad candidatearse. Siempre fue más una amenaza para proteger a Ciudad que otra cosa”, comentó anoche un legislador porteño.

Ayer mismo circulaban rumores de que podría haber, al final, una alianza entre LLA y el PRO en Provincia, pero difícilmente suceda en CABA. Pese a sus ingentes esfuerzos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no logra trazar un vínculo seguro con los libertarios.

Claro que, en ese caso, los libertarios carecen de un candidato competitivo para la Ciudad. “ Muerto Adorni (en términos electorales), la verdad es que no tenemos a nadie” , se escuchó decir en la Legislatura porteña. Incluso no se descarta que sea el propio Santilli el que compita en CABA, como alguna vez él mismo soñó.

Santilli 2027: ¿CABA o Provincia?

Lo que nadie puede negar es la ductilidad del “Colo”, un dirigente de naturaleza optimista, con una visión política más pragmática que ideológica. Empático, puede adaptarse a diversos entornos, pero en el último tiempo no solo evitaba al periodismo sino que se lo notaba fastidiado con su predecesor, a quien solía mirar con un desprecio poco habitual en sus modos, donde siempre exhibió una resistencia extraordinaria.

“ Diego tiene una capacidad fenomenal para esperar el momento adecuado y ajusta su estrategia a los cambios de la coyuntura, siempre con notable lealtad ”, asegura alguien que lo conoce mucho de su militancia bonaerense.

Totalmente opuesto a Adorni, Santilli nunca fue soberbio ni maltratador. “ Siempre tuvo en claro que un día estás arriba y otra estás abajo ”, se comenta cerca de él. Por eso nunca se peleó con Macri, aunque sí estuvo distanciado.

Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo en la Casa Rosada

Tampoco se distanció de Cristian Ritondo, con quien trabaja políticamente hace más de 20 años. Discutieron varias veces, compitieron también, pero siempre volvieron a arreglarse.

A su lado dicen que el continuará la relación estrecha con el jefe del bloque amarillo en Diputados así como con Martín Goerling, titular del bloque PRO en Senado.