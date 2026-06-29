Adorni renunció como jefe de Gabinete: los detalles de su salida y cómo se define su reemplazo

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El presidente Javier Milei decidió no viajar a Paraguay para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, prevista para este martes en Asunción. La decisión se tomó en plena transición de Diego Santilli como sucesor de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, cuya transición comenzará oficialmente mañana por la tarde.

Fuentes de Presidencia confirmaron la cancelación a El Cronista a través de un comunicado oficial. “El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes”, indicó el texto difundido.

Minutos antes, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, había comunicado que el acto de jura se pospondrá una hora mañana. El nuevo portavoz dará este martes a las 11 su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada y el juramento de Santilli se producirá a las 17:30 hs en el Salón Blanco .

El encuentro regional, que se desarrolla este lunes y martes en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, reúne a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de representantes de Estados asociados e invitados especiales. Confirmaron su participación los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa.

El temario incluye la entrega formal de la presidencia pro tempore del bloque, que pasa de manos paraguayas a Uruguay, de acuerdo con el mecanismo de rotación establecido por el Tratado de Asunción. En materia comercial, se discutirán los avances para el acuerdo de comercio entre el Mercosur y Japón, anunciado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la última cumbre del G7.

El bloque también buscará acelerar el relacionamiento externo con Chile, Colombia y Trinidad y Tobago en el plano regional, y con Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, India, Japón y Vietnam en el plano extrarregional. La cumbre contará con más de 800 personas acreditadas y representantes de doce delegaciones de organismos multilaterales.

Según el cronograma original, el Presidente tenía previsto llegar a Asunción recién el martes, ya que la jornada del lunes estaba reservada para la reunión de cancilleres del bloque, con la participación del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno.

Esa escala se sumaba, además, a una gira que había comenzado en Madrid la semana pasada y que tiene como próximo destino Estados Unidos, donde el mandatario tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de las actividades por el Día de la Independencia estadounidense, en una visita centrada en su relación política con la administración de Donald Trump.

La decisión de cancelar la escala paraguaya confirma que la prioridad inmediata de la Casa Rosada pasa, en estas horas, por la transición institucional antes que por la agenda internacional. El comunicado oficial fue explícito en ese sentido: el foco de Milei estará puesto en los temas de gestión junto al Gabinete completo y en la organización del acto de jura de Santilli.

Encuentro con Flávio Bolsonaro

La cancelación del tramo paraguayo no afecta, en cambio, otro compromiso de la agenda internacional que Milei mantiene esta semana en Buenos Aires. Este lunes, el Presidente encabezará la apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, organizada por la Israel Allies Foundation junto con American Friends of Isaac Accords, que reúne hasta el martes en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero a legisladores, embajadores y líderes religiosos de toda la región en torno a los Acuerdos de Isaac, la iniciativa diplomática que Milei lanzó este año junto al Gobierno de Israel.

En el marco de ese encuentro, el Presidente mantuvo una reunión con el senador brasileño Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre, en la Quinta de Olivos esta mañana.

Según indicaron desde el Gobierno, ambos dirigentes además van a coincidir en ese evento, mientras que en el entorno del legislador brasileño precisaron que fue el propio Bolsonaro quien solicitó el encuentro. También participan de la conferencia el canciller Quirno y representantes de más de una decena de países de la región.

El encuentro se da en un contexto de tensión diplomática previa con Brasil, lo que profundiza su lectura política. Cerca del Gobierno argentino no ocultan su preferencia por una derrota electoral de Lula en los próximos comicios. La foto con Bolsonaro funciona, así, como un capítulo simbólico previo al encuentro regional que Milei iba a tener en Asunción y que finalmente canceló, en el que la relación con Lula vuelve a aparecer como uno de los puntos de mayor friction dentro del bloque.