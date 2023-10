Milei le fijó límites a JxC pero reveló la cercanía con dos economistas del espacio: "Soy amigo"

Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones 2023 en las que Javier Milei salió segundo, pero ingresó al balotaje, el candidato libertario realizó una alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara a la segunda vuelta: ¿En qué se basará este pacto?

"No es un acuerdo: no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo", sostuvo Milei sobre este acercamiento con los dos miembros de Juntos por el Cambio, que se dio luego de que el candidato oficialista, Sergio Massa, quedara primero en las elecciones generales.

Milei brindó una entrevista en Radio Mitre en la cual consideró que "la gente eligió una opción de cambio, que es la de La Libertad Avanza" además de describir que decidieron "poner las ideas del cambio en favor de los argentinos por encima de las diferencias personales y conceptuales".

"Tenemos coincidencias en un 90% y en algunas cosas tenemos diferencias. Yo considero que el Banco Central ha sido una institución nefasta que sólo le ha causado daño a la Argentina", opinó, además de agregar la dolarización como las propuestas "que no se negocian".

Sobre la ausencia del radicalismo y de Horacio Rodríguez Larreta en el pacto que realizaron con la fuerza que quedó tercera en las elecciones, afirmó que "No hay afinidad de ideas. Se hace difícil escucharlos y que no suenen parecido a lo que presentan Massa y el kirchnerismo".

Milei destacó economistas de Juntos por el Cambio

Durante la entrevista le consultaron si alguno de los economistas, misma profesión que él practica, de la coalición opositora podrían sumarse a la campaña o al proyecto de gobierno que tienen en La Libertad Avanza en el caso de ganar las elecciones.

"Algunos de los economistas, sí, y otros no. Melconian no sería el caso. Daniel Artana y Rodolfo Santángelo, sí", reveló Milei sobre dos de los profesionales que trabajan en el equipo de la Fundación Mediterránea al lado de quien ería el ministro de Economía si Bullrich si llegaba a la presidencia.

También le preguntaron si podría sumar a exfuncionarios del gobierno que tuvo a Macri como referente: "Sí, claramente. Con muchos de ellos yo soy amigo encima. De vuelta, están de un lado pero podrían estar del otro también. Somos amigos, colegas y tenemos una visión.

"En los grupos de JxC hay economistas súper talentosos. Le doy el caso del Banco Central previo al 28 de diciembre de 2017. Ese Banco Central era un lujo: Sturzenegger, Reidel, Flores Vidal... Mire los economistas que tiene ahí", destacó Milei.