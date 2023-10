Tras la polémica entrevista, Milei se defendió en redes: "Nosotros vinimos a cambiar las cosas"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, rechazó este viernes las críticas que recibió en redes sociales después de la entrevista concedida a Esteban Trebucq.

"La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato" , apuntó el economista en X (ex Twitter).

En lo que fue su última aparición en el marco del "Tour de la Libertad" de cara al balotaje, Milei desestimó las definiciones de "desequilibrio" e "inestabilidad emocional" que rápidamente se viralizaron hasta posicionarse como trending topic.

La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a... — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2023

"Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas. Preguntense ustedes de qué lado estan: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los politicos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro próspero." , insistió el diputado nacional.

Queja por ruidos molestos y expresiones confusas, ¿cómo fue la entrevista de Javier Milei?



El nuevo punto de conflicto en redes que dio paso a la respuesta del libertario tuvo su origen en la entrevista que concedió el jueves al periodista Esteban Trebucq.

A pocos minutos de haber iniciado la conversación, Milei manifestó su incomodidad ante "el murmullo detrás de cámara" .

"¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono, para pedírselos de manera implícita" , cruzó el candidato presidencial.



Sorprendido, fue el propio periodista quien intentó apaciguar la escena, instando a los trabajadores allí presente que hicieran silencio.

"Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando" , reclamó una vez más el economista.



Los usuarios de X (ex Twitter) rápidamente se hicieron eco de las recciones. El exasesor del libertario Carlos Maslatón aseguró que "se le terminó de arruinar el cerebro" .

Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina. pic.twitter.com/geL8rZ1oXx — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 27, 2023

El periodista Jorge Rial, también publicó un fragmento del reportaje y consideró: "El candidato está colapsando al aire, pocas veces visto" .

El candidato está colapsando al aire. Pocas veces visto. pic.twitter.com/NTuU4WCOqn — JORGE RIAL (@rialjorge) October 27, 2023