Gerardo Morales acusó a Macri de "darle letra" a Milei para que critique al radicalismo

El presidente del Comité Nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a apuntar contra Mauricio Macri luego de que manifestara su apoyo a Javier Milei. Lo acusó de "darle letra" al candidato presidencial de La Libertad Avanza, para criticar al radicalismo.



El libertario había declarado que los integrantes del partido centenario que siguen la línea de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín son "parte del problema, no de la solución". Además, expresó que tiene más sintonía con aquellos que siguen a Leandro N. Alem.

"Eso es letra de Mauricio Macri", dijo el gobernador jujeño. Se quejó, en ese sentido, de que el expresidente "viene trabajando hace algún tiempo con la candidatura de Milei".

En declaraciones radiales este sábado, Morales se mostró muy disgustado. "Es muy grave lo que han hecho Mauricio y Patricia (Bullrich), pero particularmente él", apuntó. "El pueblo nos ha puesto en la oposición", afirmó el presidente del Comité Nacional de la UCR.

Gerardo Morales y Martín Lousteau criticaron la reacción de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

En ese sentido, reconoció que "hay un gran debate que ha generado una fisura" dentro del frente. "Macri ha destruido las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio. Es el responsable, el mariscal de la derrota tiene nombre y apellido: Mauricio Macri. La continuidad de Juntos por el Cambio será un tema que habrá que discutir en un futuro cercano", sostuvo.

Tras ratificar la decisión partidaria de no apoyar a Milei ni al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se explayó en los motivos por los que no quiere acompañar al libertario. "No vamos a hacer nada para que Milei sea presidente, porque es un salto al vacío", dijo. "¿Cómo una persona con el desequilibrio que tiene y las propuestas que tiene va a gobernar la Argentina?", se preguntó.