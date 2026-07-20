El Gobierno de Javier Milei debió reformular en cuestión de horas todo su plan para recibir a la Selección Argentina, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara que la mayoría del plantel, incluido Lionel Messi , no participará de ningún acto de celebración pública . La marcha atrás llega apenas un día después de que el propio Presidente anunciara, en la misma noche de la final, un feriado nacional condicionado a lo que decidieran los jugadores.

La Selección había caído 1 a 0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y se consagró subcampeona del Mundial 2026. Apenas terminado el partido, Milei publicó en su cuenta de X que, “en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico” sobre el día para celebrar, ese día sería declarado feriado nacional en todo el país .

El anuncio se sumó a una serie de gestos que el Presidente venía sosteniendo desde varios días antes de la final. Milei había ofrecido, en una entrevista radial posterior al triunfo ante Egipto en octavos de final, dejar la Casa Rosada completamente vacía de funcionarios para que el plantel pudiera usarla como escenario de festejo sin i ntervención política .

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

En esa misma línea, el mandatario había mencionado la existencia de otras alternativas de recibimiento además de la Casa Rosada, aunque evitó precisarlas. Tal como adelantó El Cronista, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva mantuvo reuniones con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y algunos contactos con provincia desde el viernes.

El esquema empezó a resquebrajarse en las horas posteriores a la derrota, cuando la AFA comunicó que no había ánimo en el plantel para ningún tipo de celebración. “Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, esbozaron en el texto.

“Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado ya quedó descartada ”, reconocieron fuentes oficiales consultadas sobre el cambio de planes. Puertas adentro del Gobierno remarcan que la decisión de no festejar es enteramente del plantel, y que no hubo margen para torcerla.

Fuente: XinHua Li Ming

En el comunicado que la propia AFA difundió después del partido, la entidad agradeció el acompañamiento de los hinchas durante todo el torneo y aclaró que buena parte del plantel no continuará junto al resto de la delegación en su regreso al país. “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, indicó la entidad en ese texto, sin precisar nombres en ese primer comunicado.

Con el correr de las horas trascendieron las bajas concretas: además de Messi, no regresan de forma inmediata Rodrigo De Paul, Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nico Paz, Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Messi y De Paul viajaron directamente a Miami para reencontrarse con sus familias, sin una fecha confirmada de regreso a la Argentina.

Ningún jugador habló con la prensa tras la derrota, con la excepción del director técnico Lionel Scaloni, quien explicó el silencio del plantel. “Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar”, dijo el entrenador, visiblemente afectado por el resultado de la final.

En el plano estrictamente logístico, ya está confirmado el esquema de regreso de la delegación. El vuelo que traslada al plantel despegó esta madrugada a las 5 de Nueva York —las 6 de la Argentina—, con una duración estimada de 11 horas de viaje, por lo que el arribo a Buenos Aires se espera entre las 17 y las 18 horas de hoy .

Fuente: REUTERS Agustin Marcarian