Milei insistió en que no negociará nada: "Estamos a muy poco de dolarizar"

En una entrevista que brindó a una periodista del exterior, Javier Milei se mostró seguro de la estrategia económica de su gobierno y aseguró que no está dispuesto a "negociar nada", en relación con los puntos de la Ley Ómnibus. Incluso, adelantó: "Estamos a muy poco de dolarizar".



Así se expresó en el diálogo que mantuvo un día antes del paro de la CGT con la periodista colombiana y ex figura de la CNN y Univisión, Patricia Janiot.

Mientras continuaban las negociaciones para tratar el proyecto en el Congreso, el presidente se mostró optimista con el rumbo de la economía. Sin embargo, remarcó que todavía deben darse muchas variables para que el país comience a crecer. "De esa manera, exterminaríamos la inflación", sostuvo con respecto al cambio en la moneda.



Qué dijo Milei sobre el Banco Central

Ante la consulta acerca de su intención original de dolarizar y cerrar el Banco Central, Milei dijo que ambos objetivos se mantienen, aunque al BCRA aún "hay que sanearlo".



El presidente Milei brindó una entrevista a la periodista Patricia Janiot.



En ese sentido, se refirió a los resultados de las primeras medidas aplicadas en la materia. "Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5000 millones de dólares", apuntó. "La base monetaria en Argentina es de 7500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar", aseguró.

"Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera", se explayó.



"No estoy dispuesto a negociar nada"

"No estoy dispuesto a negociar nada. Hay algunas mejoras. Aceptamos que hubiera mejoras, pero no negociamos", expresó Milei sobre el proyecto de Ley Ómnibus, que por estas horas genera un fuerte debate en el que se introdujeron los gobernadores.

"Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia", remarcó.

Las definiciones de Javier Milei.

En ese sentido, se mostró esperanzado en que el proyecto sea aprobado en el Congreso. "La política hace su juego miserable y mete la cola, el mercado pasa la factura y eso hoy se manifiesta, por ejemplo, en la brecha cambiaria", indicó, sin embargo.

"Si van por este tipo de soluciones, nosotros vamos a apreciar muchísimo más el ajuste fiscal. Estamos fuertemente comprometidos con el déficit cero, estamos fuertemente comprometidos con la baja de la inflación, con el saneamiento del Banco Central y a la postre terminar liberando las restricciones del mercado cambiario", agregó el presidente.

Por otro lado, también ratificó su idea sobre los cambios en el sistema jubilatorio que, según consideró, debe ir acompañado por " un conjunto de reformas en el mercado laboral".

Además, aseguró que podría llevar adelante las reformas sin "vulnerar derechos adquiridos". Y cerró: "Pero es parte de un todo de las reformas, no se puede tomar de a partecitas. Si usted toma solo una parte, el problema no lo va a arreglar. Entonces nosotros tenemos una solución, pero implica un montón de cuestiones en paralelo que todavía no están arregladas".