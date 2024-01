El FMI ya definió cuándo aprueba el desembolso para la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) definió hoy la fecha en que tratará en su Directorio Ejecutivo (Executive Board) el caso de la Argentina.

Será el miércoles 31 de enero, mismo día en que completará la revisión del Artículo IV de Kazajistán.

El acuerdo a nivel técnico (staff level agreement) alcanzado a mediados de este mes para la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) desembocará en un desembolso equivalente a unos 4700 millones de dólares.

Con ese dinero, Argentina debe cancelar unos u$s 2800 millones, entre los u$s 1950 millones por los vencimientos de capital de enero que fueron postergados hasta el último día del mes y los u$s 850 millones de intereses y sobrecargos de febrero, que caen el día 1.

Los tres criterios de desempeño que se evaluarán en 2024 son: un superávit primario fiscal equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB); una acumulación de reservas internacionales netas en el Banco Central (BCRA) de u$s 10.000 millones desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024; y emisión monetaria cero como asistencia directa del BCRA al Tesoro.

La revisión de este programa se da después de "levantar" el acuerdo "caído" por los serios desvíos que hubo a partir de agosto, cuando el ex ministro de Economía, Sergio Massa, entró en campaña electoral tras la devaluación y el desembolso de u$s 7500 millones.