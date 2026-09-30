Desde la llegada de Javier Milei al poder, el mercado inmobiliario dio un giro de 180 grados a raíz de las desregulaciones llevadas a cabo por su gestión, especialmente la eliminación de la Ley de Alquileres. Además, la vuelta del crédito hipotecario suma un nuevo elemento de cambio a este escenario.

En ese contexto, Soledad Balayán, especialista del mercado inmobiliario, participó en el programa Pulso Financiero de El Cronista Stream. Respondió consultas sobre el flipping inmobiliario y el valor del metro cuadrado. Qué dijo.

¿Conviene el flipping inmobiliario? La opinión de Balayán

El flipping inmobiliario consiste en comprar una propiedad, refaccionarla o reciclarla y venderla en un plazo corto a un precio mayor, con el objetivo de obtener una ganancia por la diferencia entre el costo total de la operación y el valor de venta.

Consultada por esta práctica, Balayán afirmó: “Ahí hay buenas oportunidades”. Aclaró, sin embargo, que para identificarlas “tenés que conocer el mercado, tenés que saber de la historia de precios, tenés que saber de barrios” y que la operación “tiene que tener un margen”.

Según explicó, el problema actual del flipping es que “el costo de construcción aumentó un montón”. Por eso, dijo, hay que hacer una reforma “buena en calidad” pero “que no te mate con los costos”. Sobre los plazos, agregó: “Los tiempos son súper importantes, no podés estar 8 meses para hacer todo el proceso ”.

Banco Provincia lanzó la nueva línea de créditos. Ilustración IA Chat GPT

En ese sentido, recomendó escuchar a quienes se dedican a esta actividad, porque ya empiezan a tener “datos de estándares” sobre el margen que se necesita para que resulte un negocio.

Balayán señaló que hubo un cambio que sí benefició a esta actividad: “La eliminación de algunos impuestos” . En particular, mencionó el impuesto a la transferencia de inmuebles.

Además del costo de la obra, también advirtió que importa el equipo que la hace, para que “no genere mayores costos”. Y, tras compartir su vivencia personal al renovar su baño, expresó: “Si tuviera que reciclar mi departamento entero me voy a vivir a otro”.

Para Balayán, ese proceso explica la brecha entre un departamento usado y uno reciclado: “No es solamente el costo, es todo el proceso que tenés que pasar para dejarlo bien”.

¿Qué pasa con el valor del metro cuadrado?

Luego, ante la consulta sobre el precio del metro cuadrado, señaló que este se mantiene constante por la incertidumbre. Luego, analizó el “upside” del mercado en caso de que Javier Milei sea reelecto el año entrante: al respecto, Balayán contrastó el mercado de capitales con el inmobiliario e insistió en que “son dos tipos de inversiones totalmente distintas”.

Señaló que hay gente a la que “no le interesa para nada comprar un departamento” y gente que “no sabe nada de mercado financiero” y compra ladrillos.

Sobre la Ciudad de Buenos Aires, destacó que tiene “un clima muy bueno”, vida cultural, vida nocturna e historia. Al compararla con otras ciudades de Latinoamérica, afirmó, “está barata”. Y agregó: “ahí hay como una oportunidad”.

En términos de valor a futuro, dijo, “uno puede decir, se tienen que recuperar los precios porque siguen bajos, siguen bajos en términos históricos”. Según explicó, eso es lo que hace que “tengamos un piso de 6.000 escrituras”, aunque “no toda la actividad económica está igual y uniforme”.