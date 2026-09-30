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Con una agenda enfocada en el largo plazo y el desafío de evitar que la Argentina vuelva a empezar de cero con cada cambio de gobierno, este miércoles comenzará en Mar del Plata el 62° Coloquio de IDEA. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia” , el encuentro reunirá a empresarios, dirigentes políticos y especialistas para debatir las condiciones necesarias para sostener dos décadas de crecimiento.

A diferencia de otras ediciones, los organizadores buscarán instalar una discusión que trascienda la coyuntura económica. El concepto que atravesará las tres jornadas será el de “ladrillo sobre ladrillo”, una referencia a la necesidad de construir políticas de Estado que sobrevivan a la alternancia política y consoliden un sendero de desarrollo.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no participarán de manera presencial debido a que integrarán la comitiva oficial que viajará a París. Ambos enviarán mensajes grabados para el Coloquio, que volverá a reunir a los principales referentes del empresariado argentino.

Durante la presentación del programa, el presidente del Coloquio y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon, sostuvo que esta edición será diferente porque buscará presentar una “hoja de ruta” para el crecimiento. “Es un coloquio con datos”, afirmó, al explicar que un equipo de economistas analizó experiencias internacionales de países que lograron estabilizar sus economías y multiplicar su ingreso per cápita en las últimas décadas.

NICOLAS KREMENCHUZKY

Entre esos casos mencionó a España, Chile, Uruguay, Irlanda y Australia. La intención, aclaró, no es replicar un modelo específico, sino identificar las condiciones que permitieron sostener procesos de crecimiento durante largos períodos.

Nuevas reglas

El programa estará organizado en cuatro ejes: megatendencias globales, estabilidad, desarrollo y competitividad .

La primera jornada pondrá el foco en los cambios geopolíticos, financieros y tecnológicos que redefinen la economía mundial, mientras que el resto del encuentro abordará los desafíos internos que enfrenta la Argentina.

Uno de los conceptos que IDEA buscará instalar es que la estabilidad no depende únicamente del equilibrio fiscal o de la baja de la inflación . También requiere previsibilidad institucional, respeto por los contratos, independencia de la Justicia y continuidad de los marcos regulatorios para favorecer las inversiones.

La competitividad ocupará otro lugar central.

Los organizadores anticiparon que se presentará una nueva edición del ranking elaborado por el IMD, que mostrará algunas mejoras para la Argentina, aunque todavía lejos de los países con mejor desempeño. Infraestructura, logística, presión tributaria, costos e inserción internacional aparecerán entre los principales desafíos planteados por el sector privado.

La educación será otro de los temas destacados. IDEA buscará impulsar el debate sobre la calidad educativa, la autonomía de las escuelas y el financiamiento del sistema, además de advertir sobre el impacto que tiene el deterioro del capital humano sobre la productividad y el crecimiento de largo plazo.

El encuentro también dedicará un espacio a las transformaciones del mercado laboral, con especial atención al avance de la informalidad, las nuevas modalidades de trabajo y los desafíos que plantean las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

Entre los expositores internacionales figuran la especialista en geopolítica Margaret Myers, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el CEO global de Visa, Ryan McInerney, y el especialista en innovación e inteligencia artificial Mark Esposito. También participarán empresarios de distintos sectores para analizar los obstáculos que enfrentan para invertir y competir desde la Argentina.

Con ese diagnóstico, IDEA buscará dejar instalada una agenda que trascienda el debate coyuntural y se concentre en una pregunta de fondo: qué condiciones necesita la Argentina para sostener, por primera vez en décadas, un proceso de crecimiento durante los próximos 20 años.

Para los organizadores, el desafío ya no pasa sólo por alcanzar la estabilidad macroeconómica, sino por traducirla en un ciclo sostenido de inversión y crecimiento.

El Coloquio buscará instalar una discusión sobre las condiciones que necesita la Argentina para consolidar proyectos de largo plazo en sectores como energía, minería, agro, economía del conocimiento e infraestructura, y convertir esas ventajas en un crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.

En la previa a un año electoral, también habrá espacio para debatir el escenario internacional y el impacto de las tensiones geopolíticas sobre la inversión y el comercio, en un contexto en el que la competencia por el capital y los recursos estratégicos gana cada vez más peso en la agenda empresarial.