El partido entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina fue el tema más buscado del fin de semana. De hecho, durante las últimas horas, el encuentro superó el millón de búsquedas en Google, apoderándose de la agenda hasta la tarde de este lunes.

A este cruce podemos verlo en acción con Google Trends, la plataforma gratuita del buscador que mide en tiempo real (y a lo largo del tiempo) los temas que más se están buscando en Google y, además, lo que se busca sobre esos temas.

A través de sus métricas, la herramienta nos permite ver qué dudas llegan al buscador más utilizado de Argentina. Pero veámoslo en detalle.

¿Qué muestra Google Trends?

Google Trends es una plataforma de acceso libre que mide el volumen de búsquedas y muestra cuáles son los temas del momento. Para hacerlo, utiliza distintas métricas fáciles de interpretar.

El mapa de tendencias

Muestra los eventos que están generando un tráfico extraordinario y contabiliza el volumen estimado de búsquedas (por ejemplo, “1M+” o más de un millón).

Consultas relacionadas

Presenta la lista con las palabras o frases exactas que la gente escribe en el buscador alrededor de ese tema.

Crecimiento de la búsqueda

Indica cuánto creció una búsqueda específica en comparación con su nivel habitual (por ejemplo, +3.550%).

La etiqueta Breakout (Aumento puntual)

Visible en el bloque de consultas relacionadas, aparece cuando una consulta sufre una explosión repentina de tráfico (un salto superior al 5.000%), señalando que miles de personas están intentando averiguar lo mismo al mismo tiempo.

De los goles a los memes: qué quiso saber la gente

El listado de consultas relacionadas muestra paso a paso qué querían saber los internautas.

Ver los goles y las jugadas

Las búsquedas para repasar lo mejor del partido encabezaron la lista con la etiqueta Breakout.

Consultas relacionadas a la búsqueda "Boca vs Racing"

Frases como “resumen de boca racing” (#1), “cronología de racing club contra boca juniors” (#2), “boca vs racing resumen” (#3), “resumen del partido boca racing” (#4), “resumen boca racing hoy” (#5) y “resumen de boca racing hoy” (#6) lideraron la jornada.

Saber el resultado

Quienes no estaban frente a la tele recurrieron a la frase “como va boca racing hoy” (#7), que también alcanzó la categoría Breakout.

El folklore del postpartido

Apenas terminó el juego, la curiosidad se mudó a lo que se decía en las redes. La búsqueda “memes de boca a racing” (#8) registró un aumento del 3.550%, acompañada por otras formas de pedir el resumen de las jugadas como “racing vs. boca juniors resumen” (+2.750%) [#9] y “resumen racing boca” (+2.400%) [#10].