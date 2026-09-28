El presidente Javier Milei habló por primera vez desde su llegada de Nueva York, donde disertó en varias oportunidades frente al stablishment norteamericano y particularmente, frente a la Asamblea de la Naciones Unidas (ONU).

“La ONU quiere sembrar terror en el mundo”, comentó en primer término el Presidente, antes de exponer sus pareceres acerca del funcionamiento de la economía doméstica durante una entrevista en LN+: “La economía está teniendo cambios estructurales”. Esta afirmación se desprende de la más reciente medición del EMAE (Estimación Mensual de Actividad Económica), que en julio cayó 2,9% y encendió señales de alarma en la opinión pública; estos indicadores se dieron a conocer en la misma semana en que se conoció el dato de pobreza (32,3% en el primer trimestre de 2026).

Sin embargo, Milei negó que haya recesión, argumentando que “hay sectores que se expanden y otros que se contraen” como producto del cambio del consumo subyacente del modelo de apertura de la economía. Además, el mandatario le respondió a sus detractores: “Entiendo que cuando aparece un número malo lo festejen por el odio que le tienen a este gobierno”.

Por otra parte, se refirió al salto de la inflación mayorista, derivando la responsabilidad a los shocks externos -el aumento de combustibles, por caso- y afirmó que quitando esos factores, el índice se hubiera ubicado en torno del 0,6%. Para no dejar temática por abordar, el Presidente atendió el punto de la desocupación aseverando que “hay un montón de inversiones esperando” para reactivar el empleo. “Tenemos cerrado el financiamiento del sector público hasta el fin del año que viene”, remató.

¿Por qué aumentó el dólar? Qué dijo Milei

“Acá no hay una cuestión menor de cambio de modelo, acá hay una oportunidad maravillosa para la Argentina”, contestó a su interlocutor cuando le consultaron por el salto del Riesgo País y el aumento del dólar. Con las elecciones del 2027 en el horizonte, Milei confió que “los inversores vieron a un energúmeno” en Axel Kicillof , quien también estuvo de gira en Nueva York durante la semana.

¿A qué se refiere milei con esta caracterización de su rival político? A que la perspectiva de futuro, de estar en manos de Kicillof, perjudicaría el crecimiento para la Argentina y sus oportunidades de recibir capitales extranjeros.

“El ministro de Economía (Gabriel Rubinstein) del gobierno anterior que dejó un 57% de probreza y la inflación corriendo al 1 por ciento diario [sic], ¿qué autoridad moral tiene para hablar de eso? Me parece un tomada de pelo decir que el dólar está barato. El dólar está en un nivel altísimo conceptualmente. ¿Me voy a preocupar por $ 5 del tipo de cambio?”, esgrimió Milei cuando le consultaron por la “intención” de devaluar del exfuncionario.

Sin embargo, sus críticas no se limitaron a Rubinstein, también despotricó contra Alfonso Prat Gay, un “campeón del gradualismo”, quien fuera titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri por sus declaraciones sobre la falta de “efecto derrame” de Vaca Muerta sobre la economía doméstica.

“Los que piden el tipo de cambio real alto es arruinar a los trabajadores; están pidiendo gente pobre; bajar los salarios”, concluyó sobre este punto el referente liberal en la región.

Rumbo al 2027: ¿hay crísis en La Libertad Avanza?

Uno de los puntos sensibles puertas adentro y afuera de La Libertad Avanza es el de la unidad del partido. La figura que pareciera desentonar, producto de declaraciones que despiertan suspicacias, es Patricia Bullirch. Sin embargo, el Presidente dejó en claro que su “relación está excelente” con la exministra de Seguridad y actual titular de LLA en el Senado. “Los liberales no somos manada y lo bueno de este gobierno es que tiene distintas miradas”, comentó al respecto.

“Patricia juega a la mancha con los aviones, no la subestimen. Tampoco subestimen el trabajo de la Mesa Política. Entiendo que los analistas políticos tienen que escribir y necesitan del conventillo, pero los analistas políticos son peor que los chimenteros”, lanzó Milei y también destacó que “el Gobierno tiene tres aéreas de trabajo: la gestión, la batalla cultural y la política”. De esta última se encarga la Mesa Política, de la cual forman parte Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem. De ellos, en palabras del propio referente del espacio, surgirá un nombre que lo acompañe en 2027, concluyó.