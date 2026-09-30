El abogado y analista financiero Carlos Maslatón puso el foco en dos ejes centrales de cara a 2027: el objetivo de Javier Milei de lograr la reelección y la carrera por definir quiénes liderarán el espacio opositor.

Consultado sobre qué factor definirá el voto en las próximas elecciones, respondió de forma tajante: “La gente va a votar absolutamente con el bolsillo”. A partir de esa premisa, trazó un diagnóstico muy crítico sobre el rumbo económico y las consecuencias que podría sufrir el oficialismo en las urnas.

La última bomba política de Maslatón sobre el futuro de Milei en las elecciones 2027: “Es imposible que...”

En el ciclo Duro de Domar, de C5N, el analista sentenció que “es imposible que Milei reelija” y descartó que el Gobierno pueda corregir el rumbo. “El desastre económico que han hecho no tiene vuelta. No tiene tiempo para eso, ni económico ni político”, remarcó.

El abogado también cuestionó cómo el Gobierno maneja un mercado cambiario que, según su mirada, permanece intervenido. A su juicio, la política oficial no representa una verdadera flotación del dólar, sino un esquema que se sostiene con tasas de interés y deuda. A su juicio, ese mecanismo podría volver a generar problemas cambiarios en el corto plazo.

“El único que está jugando en serio es Kicillof”

El abogado también evaluó los nombres que aspiran a encabezar la oposición frente al mandatario. En ese sentido, destacó a Axel Kicillof como el dirigente que trabaja con mayor decisión hacia una eventual candidatura presidencial.

“El único que está jugando en serio me parece que es Kicillof”, aseguró Maslatón, Y agregó: “El gobernador bonaerense está decidido, bien decidido políticamente”. Sin embargo, marcó una diferencia entre la voluntad de competir y la propuesta de gobierno: “Quiero ver qué plan económico tiene”.

Otros nombres del tablero político

El analista también se refirió a las intenciones de Hernán Lacunza, exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, quien se posicionó como posible candidato presidencial del PRO.

Al respecto, Maslatón consideró que su posible incursión electoral tiene más consistencia que una simple especulación mediática: “Parece que es en serio, que quiere jugar”.