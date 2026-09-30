La reunión de comisiones de Diputados que analiza el proyecto de Defensa de la Soberanía, conocido como Ley Malvinas, se convirtió este miércoles 30 de septiembre de 2026 en un escenario de insultos, empujones y recriminaciones entre el diputado Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza.

El episodio tuvo después una segunda parte en las redes sociales, con Javier Milei y el dirigente social cruzándose mensajes en X.

Cómo arrancó el cruce en el plenario

La iniciativa del Gobierno busca ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas. En ese marco, el plenario escuchaba a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, que cuestionaba distintos puntos del texto, cuando el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz, empezó a interrumpirla de manera reiterada.

Ahí se levantó Grabois, de Unión por la Patria. Cruzó parte del salón y fue al encuentro de Guzmán: hubo insultos y un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.

Según se vio en la reunión, el diputado opositor también se acercó al libertario Carlos Zapata, que presidía el plenario como titular de la comisión de Defensa, para pedirle que pusiera orden y le llamara la atención a Guzmán.

Grabois, Huesen y el momento de mayor tensión

Mientras se alejaba de la presidencia, Grabois les gritó “vende patria” y “chorros” a los oficialistas. Desde otro sector del salón intervino entonces el tucumano Gerardo Huesen, que lo llamó “enano” y después empezó a gritarle “cagón”. “Repetilo, repetilo”, lo desafió Grabois, mientras la diputada Cecilia Moreau intentaba contenerlo.

Estamos en reunión informativa tratando el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero como siempre, al kirchnerismo le cuesta debatir con argumentos y recurren al patoterismo. Acá lo tienen al diputado Grabois representando a su bloque con el repertorio habitual: gritos, escándalo, interrupción. @Jairo_Henoch @lilialemoine @AlfiGonzalesDip @manuelquintar — Bárbara Andreussi (@b_andreussi) September 30, 2026

El legislador dejó a Guzmán y fue directo hacia Huesen. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y el libertario Álvaro Martínez trataron de pararlo, pero no pudieron evitar que ambos quedaran cara a cara, en medio de los gritos y con compañeros de los dos bandos buscando separarlos.

También hubo un episodio aparte: el diputado Javier Andrade, de Unión por la Patria, corrió detrás de Grabois y fue frenado por personal de seguridad, que lo tomó de un brazo. Andrade acusó al agente de haberlo insultado y pidió que se le inicie un sumario.

Cuando terminó el cruce con Huesen, y con los libertarios todavía increpándolo, Grabois les respondió a los gritos: “Tienen la Corte comprada, todo comprado”.

Qué dijeron los legisladores libertarios

Tras el incidente, Guzmán publicó en redes que a Grabois “le agarró un brote psicótico en Diputados”. “Me atacó en vivo con gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo”, sostuvo, y cerró con un “papelón de los violentos de siempre”.

La diputada libertaria Andrea Vera también apuntó contra el legislador opositor: “Es fiel representación del kirchnerismo: maleducado, patotero y antidemocrático. Estamos defendiendo la soberanía nacional de nuestro territorio y pretenden que esto sea una cancha”, dijo.

La reacción de Milei y la respuesta de Grabois

El Presidente se sumó al debate desde su cuenta de X. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, escribió.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

Minutos después, Grabois le contestó: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”. En otro mensaje dirigido a Milei, agregó: “Además, son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas”. Y remató: “Cuando te toque ir al banquillo de los traidores, espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.

Superado por el escándalo, Zapata intentó levantar la reunión después de las exposiciones de Paula Tadei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación, y de Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, los dos funcionarios enviados para defender el proyecto ante las comisiones.