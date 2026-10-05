El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada en la que calificó de “un gran triunfo” el resultado de la primera vuelta en Brasil, donde el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) al que apoyó, superó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el mismo encuentro confirmó que viajará a España el 19 de octubre y repasó con sus ministros el reclamo por Malvinas, la recaudación y el contexto económico global.

La reunión comenzó a las 10 en el Salón Eva Perón y fue la primera tras la Argentina Week de París. El Gabinete llevaba dos semanas sin juntarse por los viajes del Presidente, y este lunes Brasil ocupó el primer lugar de la agenda. Con el 98,76% de las mesas escrutadas, este domingo Bolsonaro reunió el 47,25% de los votos y Lula el 44,91%, por lo que ambos definirán la presidencia en el balotaje del 25 de octubre.

Milei se mostró “muy satisfecho” y sostuvo que, en el tramo final de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado. El jefe de Estado utilizó eso de ejemplo para ratificar su inflexibilidad en el plan de ajuste entrando a la campaña electoral. “Eso demuestra que ese tipo de medidas responde a recetas del pasado y no explica los resultados electorales”, describieron desde Casa Rosada.

El domingo, apenas conocido el resultado, el Presidente había escrito en X: “Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”. En la Casa Rosada interpretan el resultado como una validación de esa decisión y los mercados leyeron el resultado en la misma dirección. Según informó El Cronista, el índice de la bolsa de Brasil cotizaba con subas de alrededor de 15% y los ADR llegaron a avanzar hasta 18%, ante la expectativa de que Lula no pueda revertir la diferencia.

Fuente: REUTERS Jean Carniel

Un viaje a Brasil antes de la segunda vuelta sigue en análisis , después de que Flávio anticipara que invitaría a Milei. No hay confirmación oficial, pero la agenda presidencial ya incluye España y, según se había anticipado, otra visita a Estados Unidos a mediados de mes.

El nuevo viaje se dio tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien disolvió las Cortes y fijó los comicios para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara sus decretos de vivienda. Milei confirmó que partirá el 19 de octubre y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades . Se trata de un viaje que ya se estaba planeando pero, con el anuncio de este lunes, fue consolidado. Allí, Milei buscará apostar por la derrota de Sánchez, como hizo con Lula, y ampliar la influencia entre los líderes de derecha.

En el plano local, Milei puso el foco en la recaudación de septiembre, que anticipó como muy positiva. ARCA informó ingresos por $21,36 billones, un 38,3% más que un año atrás frente a una inflación interanual de 33,5%, lo que implica una suba real de 3,7%.

El dato tiene matices. Ganancias creció 63,3% porque el primer anticipo de personas humanas venció en septiembre este año y en agosto el anterior, y el IVA volvió a caer en términos reales. En los primeros nueve meses, la recaudación acumula una baja real de 3%, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

El Presidente repasó también el impacto de los shocks internacionales, entre ellos el precio elevado del petróleo, la tensión sobre la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos. Según el comunicado oficial, destacó que, pese a ese contexto, “la Argentina sigue siendo uno de los países que más crece”.

Milei en Casa Rosada

La segunda parte de la reunión estuvo a cargo del economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Presentó su trabajo “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir” y ubicó en 2022 el punto de quiebre del escenario global. Planteó además que la Argentina tiene potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en alimentos, energía y minerales.

Además, el canciller Pablo Quirno repasó el reclamo de soberanía sobre Malvinas y el avance del pedido de arbitraje internacional. El Gobierno notificó al Reino Unido el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto petrolero Sea Lion , en la Cuenca Malvinas Norte, y le dio 14 días para frenar los trabajos. Si Londres no lo hace, Argentina pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Reino Unido convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para expresar su rechazo. En ese contexto se inscribe la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo quiere llevar al recinto de Diputados el 21 de octubre, y también el ofrecimiento de mediación que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, que por ahora solo quedó en declaraciones.

Además de Quirno, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También estuvo la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

Completaron la mesa el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. No estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo , por cuestiones de salud . El funcionario partirá este 12 de octubre partirá rumbo a Tailandia para reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la revisión del programa.

Al terminar la reunión, Milei salió al balcón de la Casa Rosada junto a la secretaria legal y Técnica, Ibarzabal Murphy . Había escolares y otras personas que pasaban por Plaza de Mayo, que lo aplaudieron por un largo rato, y el Presidente respondió con una reverencia.

La reunión de Gabinete abrió así una semana de definiciones clave en términos políticos. En París, el Gobierno mostró una foto con 13 mandatarios provinciales y anuncios de inversión por unos u$s 12.000 millones, pero el acuerdo político quedó abierto: la propuesta que circuló es apoyo para suspender las PASO a cambio de que LLA respete los armados provinciales, y ninguno dio un sí definitivo.