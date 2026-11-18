El desafío de Stellantis en la Argentina: que la advertencia no sea una profecía

Tesla, la automotriz estadounidense de Elon Musk, sumará un segundo punto de venta en la Argentina.

El próximo lunes 23 de noviembre abrirá un espacio en Alcorta Shopping, en Palermo, donde exhibirá sus vehículos eléctricos y ofrecerá pruebas de manejo gratuitas.

La apertura se concretará apenas tres días después de su desembarco en Unicenter, en Martínez.

Hasta ahora, los vehículos de la marca solo podían adquirirse en el país a través de importadores particulares.

El nuevo espacio estará ubicado en el primer piso del centro comercial de IRSA, el grupo inmobiliario de Eduardo Elsztain. Los visitantes podrán conocer uno de los modelos de la automotriz y realizar test drives, aunque todavía no se informó cuántas unidades estarán disponibles para las pruebas.

“En Alcorta buscamos acercar propuestas que marcan tendencia y generan nuevas experiencias para nuestros visitantes . La llegada de Tesla nos permite seguir incorporando marcas referentes en innovación y tecnología”, señaló Gastón Manganiello, CMO del grupo.

La llegada coincide con el inicio de las ventas oficiales de la marca en el país. Los argentinos podrán realizar pedidos del Model 3, un sedán eléctrico, y del Model Y, un SUV. Ambos vehículos también se comercializan en Uruguay, donde la compañía comenzó a operar este año.

Tesla prepara sus primeras ventas en la Argentina

La automotriz estadounidense comenzará a ofrecer en el país dos de sus modelos eléctricos: el Model 3, un sedán, y el Model Y, un SUV que figura entre los vehículos más vendidos de la compañía a nivel mundial.

Tesla todavía no dio a conocer los precios que tendrán sus vehículos en la Argentina, aunque los valores de Estados Unidos y Uruguay permiten tener una primera referencia.

En Estados Unidos, el Model 3 tiene un precio inicial de u$s 36.990, mientras que el Model Y parte de u$s 39.990. Al incorporar los costos de destino y reserva, los valores ascienden a unos u$s 38.630 y u$s 41.630, respectivamente.

En Uruguay, en cambio, los precios son más bajos. El Model 3 se comercializa desde u$s 32.990 y el Model Y desde u$s 36.490, ambos con IVA incluido.

La diferencia entre ambos mercados es de aproximadamente u$s 4000 para el Model 3 y u$s 3500 para el Model Y, si se toman como referencia los precios estadounidenses antes de sumar los cargos adicionales.

En la Argentina, el valor final dependerá, entre otros factores, de las condiciones de importación. A fines de septiembre, el Gobierno elevó de u$s 16.000 a u$s 35.000 el valor FOB máximo de los vehículos eléctricos que pueden ingresar con un arancel extrazona del 0%. El beneficio contempla un cupo anual de 50.000 unidades.

De todas formas, todavía no está confirmado si los modelos que comercializará Tesla en el país podrán acceder a ese régimen, ya que la compañía no informó el valor FOB con el que serán importados.

Tesla Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los planes de Tesla en el país

La compañía comenzó a dar las primeras señales de su desembarco durante los primeros meses de 2026. En marzo constituyó Tesla Argentina, una sociedad destinada a la importación, venta y mantenimiento de vehículos eléctricos, además de actividades vinculadas con el almacenamiento de energía.

En agosto inició la búsqueda de personal y, al mes siguiente, se conoció la designación de Joaquín Lizarralde como responsable de las operaciones en la Argentina y Uruguay.

Durante el año también mantuvo contactos con el Gobierno y con empresas locales. En junio, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la firma de una carta de intención con Tesla para analizar posibles inversiones y acuerdos comerciales.

El ejecutivo había viajado a Estados Unidos para recorrer la Gigafactory de Texas y reunirse con directivos de la multinacional.

Las conversaciones incluyen proyectos de infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Entre las alternativas mencionadas figura la instalación de cargadores eléctricos en estaciones de servicio de YPF, aunque hasta ahora no se anunciaron inversiones ni fechas para su implementación.

En septiembre, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a representantes de la automotriz, mientras avanzaban los preparativos para comenzar a vender sus vehículos en el país.

Además de las aperturas confirmadas en Alcorta y Unicenter, trascendieron otras posibles ubicaciones.

Una de ellas es Munro, donde podría instalarse un centro de servicio y entrega de autos. También se mencionó un local en Vía Viva, sobre la avenida del Libertador, en Belgrano.

Por ahora, ninguno de esos dos espacios tiene una fecha oficial de inauguración.