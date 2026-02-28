La Oficina del Presidente de la Nación difundió este sábado un comunicado oficial en el que Javier Milei celebró la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, tras el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Para la Argentina, la muerte de Jamenei tiene una dimensión histórica particular. El atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, es el mayor ataque terrorista sufrido en suelo argentino. Dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La Justicia argentina determinó que fue planificado por el régimen iraní y ejecutado por Hezbolá. Durante décadas, las investigaciones chocaron contra la impunidad. Irán nunca cooperó con la Justicia argentina ni entregó a los acusados. Jameneí gobernaba Irán en 1994 y lo siguió haciendo durante los 32 años en que el caso quedó sin resolución definitiva. El comunicado oficial plantea: “La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad”. Y puntualiza que “sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo. La República Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo. Según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán". “La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia”, finaliza. La postura de Milei se enmarca en su alineamiento explícito con Israel y Estados Unidos, y en una decisión de política exterior que desde el inicio de su gestión colocó a Irán entre los principales adversarios de Argentina. El presidente Javier Milei ordenó este sábado elevar el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional. La medida de prevención alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a las instituciones de la comunidad judía. Esto también incluye un refuerzo inmediato en la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras radicadas en la Argentina. El objetivo principal de esta coordinación de inteligencia es asegurar la detección inmediata de cualquier posible riesgo o amenaza contra la seguridad nacional que pudiera surgir como daño colateral del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, el Gobierno dispuso la activación de un protocolo de alerta en todas las fronteras. Esta decisión implica un refuerzo estricto de los controles de ingreso y egreso al país y un aumento en la trazabilidad de los movimientos transfronterizos. Según detalló el Ejecutivo, la finalidad de la disposición es “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”.