Elecciones en Colombia: Gana De la Espriella, el candidato sorpresa de la derecha, y pasa con Cepeda a la segunda vuelta

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó una de las mayores sorpresas políticas de los últimos años. Contra gran parte de los pronósticos previos, el abogado penalista Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato más votado del país al obtener el 43,70% de los sufragios, superando por algo más de dos puntos al oficialista Iván Cepeda, que alcanzó el 40,93%.

Con estos resultados, ambos competirán en el balotaje del próximo 21 de junio para definir quién sucederá al presidente Gustavo Petro, que no puede buscar la reelección por restricciones constitucionales.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella tiene 47 años y construyó una exitosa carrera como abogado defensor de empresarios y figuras controvertidas. Su desempeño profesional le permitió acumular una importante fortuna y desarrollar una imagen pública asociada al éxito empresarial, característica que ahora busca trasladar a la política.

Sin experiencia previa en cargos públicos, lanzó su candidatura bajo el sello del movimiento Defensores de la Patria, una fuerza creada especialmente para competir en estas elecciones. Su principal argumento de campaña fue presentarse como un dirigente ajeno a la política tradicional y libre de compromisos con las estructuras partidarias históricas.

Su principal argumento de campaña fue presentarse como un dirigente ajeno a la política tradicional. Ernesto Guzmán

El “Tigre” que desafió a las encuestas

Conocido entre sus seguidores como “El Tigre”, De la Espriella construyó una campaña basada en mensajes de fuerte contenido patriótico, apelaciones religiosas y una narrativa de “self-made man”. Su estilo confrontativo y su discurso contra las élites políticas tradicionales lograron captar una parte importante del electorado de derecha que buscaba una alternativa al oficialismo.

El candidato suele manifestar públicamente su admiración por Donald Trump y mantiene una relación cercana con sectores conservadores estadounidenses. También ha expresado coincidencias ideológicas con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y comparte varios puntos de contacto con el modelo económico impulsado por Javier Milei.

Las propuestas que impulsaron su crecimiento

La inseguridad fue el eje central de la campaña de De la Espriella. En un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia y la actividad de organizaciones criminales, el candidato prometió una política de mano dura contra el delito.

Entre sus principales propuestas figuran la autorización de bombardeos tácticos contra grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de diez cárceles de máxima seguridad y una estrategia resumida en el lema “muerte o cárcel” para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

En materia institucional, también plantea eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras los acuerdos de paz con las guerrillas, y reducir el tamaño del Estado en un 40% mediante un profundo ajuste administrativo.

El empresario que sueña con una “patria milagro”

Más allá de la seguridad, De la Espriella impulsa una visión económica basada en el emprendedurismo y el desarrollo tecnológico. Su objetivo declarado es convertir a Colombia en una “patria milagro”, inspirada en modelos de crecimiento como los de Corea del Sur o Irlanda.

Mauricio Dueñas Castañeda

Incluso ha mencionado públicamente la posibilidad de recibir asesoramiento tecnológico de Elon Musk, a quien suele referirse de manera amistosa. Su programa de gobierno incluye iniciativas para seguridad, educación, salud, infraestructura, energía, producción agropecuaria y lucha contra la corrupción.

Familia, religión y una marca personal construida alrededor del lujo

Parte importante de su respaldo electoral proviene de sectores católicos y evangélicos conservadores. Casado con Ana Lucía Pineda y padre de cuatro hijos, el candidato suele mostrarse como defensor de los valores familiares tradicionales y mantiene posiciones contrarias al aborto y a las políticas que identifica como “ideología de género”.

Su figura pública también está asociada al lujo y al estilo de vida empresarial. Bajo la marca “De la Espriella Style” desarrolló distintos emprendimientos comerciales, desde bebidas alcohólicas hasta líneas de indumentaria masculina. Además, posee ciudadanía italiana y estadounidense y ha grabado dos discos en los que explora su faceta como cantante tenor.

Un balotaje que definirá dos modelos opuestos

La segunda vuelta presidencial enfrentará dos proyectos políticos completamente diferentes. Por un lado, De la Espriella representa una alternativa de derecha radical centrada en la seguridad, la reducción del Estado y el rechazo a la continuidad del ciclo progresista iniciado por Petro. Del otro, Cepeda busca consolidar la experiencia del Pacto Histórico y preservar las transformaciones impulsadas por la izquierda durante los últimos años.

La polarización que atravesó toda la campaña promete intensificarse de cara al balotaje del 21 de junio, una elección que podría redefinir el rumbo político y económico de Colombia para la próxima década.