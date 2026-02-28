El Ejército israelí informó este sábado del ataque a “decenas de objetivos militares” en Irán como parte de una operación que ha denominado ‘Rugido del León’ para eliminar lo que Israel considera “amenazas existenciales”, en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación. “El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen”, afirma en un comunicado. Desde Israel subrayaron que la operación es una respuesta a los esfuerzos supuestamente persistentes de Irán para impulsar su programa nuclear y rehabilitar sus capacidades de producción de misiles, a pesar de los duros golpes recibidos en la ofensiva anterior. Además, las autoridades israelíes afirman en su mensaje que Irán ha continuado “financiando, entrenando y armando a sus aliados en las fronteras de Israel”, lo que, sostienen, constituye una amenaza existencial para el “Estado de Israel”, “Oriente Medio” y “el mundo en su conjunto”. Según el comunicado, la operación fue precedida por meses de planificación conjunta y meticulosa entre el Ejército Israelí y las fuerzas armadas de EE. UU., lo que permitió llevar a cabo el ataque con una “alta sincronización y coordinación”. Asimismo, agrega que las fuerzas israelíes permanecen desplegadas “en defensa avanzada, listas para intervenir en cualquier sector y contra cualquier enemigo”, mientras el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, realiza una evaluación de la situación con sus comandantes. La Fuerza Aérea Israelí ha estado llevando a cabo ataques aéreos basados en información precisa, y los comandantes de las FDI continúan evaluando la situación y los posibles riesgos emergentes, detalla la nota. En un segundo breve comunicado, el Ejército indicó que estaba lanzando “ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán”. “Incluso a esta hora, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí continúan atacando objetivos en todo Irán basándose en información precisa”, sostiene la nota, que concluye afirmando que las operaciones “continuarán según sea necesario”. Trump, por su parte, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación que EE.UU. acababa de iniciar “grandes operaciones de combate” en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder. En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales “USA”, no habló de plazos y aseguró que la ofensiva está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que “podrían pronto alcanzar territorio estadounidense”. En dos ocasiones en su discurso de 8 minutos, aparente grabado en Mar-a-Lago, el republicano dijo que no va “a consentir más” que Irán siga desarrollando sus capacidades de misiles y de enriquececimiento uranio, después de que en junio la “Operación Martillo de Medianoche” atacara las tres principales instalaciones nucleares de Iran con bombarderos estratégicos B-2. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos. La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en suelo iraní. “Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados”, señaló. “En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra objetivos regionales del enemigo agresor”, indicó. Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab que impactó un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi. “En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa y, hasta el momento, cinco alumnas han fallecido”, anunció el funcionario provincial, según informó la agencia IRNA. Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria ‘Shajareh Tayyebeh’, que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes. Según el vicegobernador de Hormozgan, los equipos de rescate se encuentran en el lugar asistiendo a las estudiantes y realizando las labores de retirada de escombros.