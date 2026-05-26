En medio de la interna que hay en el Gobierno, se conoció el último dato del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) , y el dato no fue bueno para la administración libertaria. Es que registró en mayo su quinta caída mensual consecutiva, lo que consolida una tendencia negativa que comenzó con el inicio del año.

De acuerdo con el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la UTDT, el indicador mensual se ubicó en 1,99 puntos. Así, el indicador acumula una contracción del19,2% desde fines de 2025.

La confianza no repunta: el componente que más bajó

La secuencia negativa comenzó en enero (-2,8%), continuó en febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y volvió a profundizarse en mayo (-1,6%).

El dato más crítico de este mes surge al distinguir los componentes del índice:

La Capacidad para resolver problemas descendió un 5,6% , alcanzando los 2,36 puntos, el valor mínimo en lo que va de la gestión de Milei .

También cayó la Honestidad (2,46 puntos).

La Preocupación por el interés general (1,57 puntos) que tocaron sus pisos más bajos de 2026.

Como contrapartida, se registraron leves señales de resistencia en la Evaluación general del gobierno, que creció un 3,0% (1,69 puntos), y en la Eficiencia en el gasto público, que mostró una mejora marginal del 0,5% (1,88 puntos).

“Tres de los cinco componentes del ICG disminuyeron. En particular, Capacidad presentó un nuevo valor mínimo en la gestión de Javier Milei. Honestidad y Preocupación por el interés general alcanzaron sus menores valores de 2026″, precisó el informe. “Eficiencia y Evaluación general del gobierno muestran aumentos respecto del mes anterior”, detalló.

Brecha de género, edad y educación

El informe de mayo expone una fragmentación marcada en los apoyos al Gobierno, de acuerdo con el género, la edad y el nivel educativo:

Brecha de género: se profundizó significativamente . Mientras que entre los hombres la confianza subió un 6% (2,29 puntos), entre las mujeres se desplomó un 13,0% , cayendo a 1,61 puntos.

Nivel educativo: el segmento con instrucción primaria mostró la caída más drástica del mes, con un retroceso del 25% (1,20 puntos). En contraste, los sectores con nivel terciario o universitario lideran la confianza con 2,19 puntos.

Edad: la mayor contracción se dio en el segmento de 30 a 49 años (-11,3%), mientras que los mayores de 50 años mostraron un repunte del 5,4%.

Por región: en dónde sube el índice de confianza

El ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior del país, con 2,17 puntos (-2,3%).

Dentro del AMBA, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se ubican en 1,91 puntos (+2,1%) y los del Gran Buenos Aires (GBA) en 1,65 puntos (-1,2%).

El rol clave de le economía

La confianza en Javier Milei. Presidencia

La expectativa sobre el futuro de la economía sigue siendo el principal motor del índice . Entre quienes creen que la situación mejorará en un año, el ICG se dispara a 4,17 puntos. Sin embargo, en el otro extremo, para quienes prevén que la situación empeorará, la confianza en el Gobierno es de apenas 0,37 puntos, tras una caída del 27,5% en el último mes.