La CNE difundió el sitio oficial con el padrón provisorio e insistió en la importancia de que la ciudadanía haga la consulta “para verificar que sus datos estén correctos".

Ya está disponible el padrón provisorio para las elecciones de Argentina 2027. Allí las personas habilitadas para votar podrán realizar sus consultas y confirmar el circuito y sección electoral que les corresponde.

La Cámara Nacional Electoral difundió el sitio oficial con el padrón provisorio e insistió en la importancia de que la ciudadanía haga la consulta “para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”.

Por otra parte, los electores de entre 16 y 18, que se incorporan por primera vez a la nómina para los próximos comicios ya pueden verificar si fueron incluidos. De igual forma, también los electores que no deban figurar en el mismo pueden corroborar que así sea.

Cómo consultar el padrón provisorio para las elecciones de Argentina 2027

Ingresar al sitio web oficial del padrón electoral

Completar el número de DNI

Seleccionar el género

Elegir el distrito

Validar el código que ofrece la página

En las próximas elecciones, en la Argentina se elegirán presidente, vicepresidente y se renovarán diputados y senadores del Congreso.

Elecciones 2027: que debo hacer si no figuro en el padrón provisorio

Aquellas personas que no figuren en el padrón, no podrán emitir su voto en los comicios. Por esa razón, quienes deseen realizar una modificación tendrán la posibilidad de subsanar errores u omisiones hasta noviembre de este año.

Al respecto, el artículo 27 del Código Electoral Nacional señala: “Los electores que, por cualquier causa, no figurasen en los padrones provisionales o estuviesen anotados erróneamente tendrán derecho a reclamar ante el juez federal con competencia electoral durante un plazo de 15 días corridos a partir de la publicación”.

Qué se vota en las elecciones 2027

En las próximas elecciones, en la Argentina se elegirán presidente, vicepresidente y se renovarán diputados y senadores del Congreso Nacional (130 y 24, respectivamente).

Aquellas personas que no figuren en el padrón, no podrán emitir su voto en los comicios.

Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.

Sin embargo, el comicio no se limitará solo a las autoridades nacionales. También se elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobernador en 21 provincias. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.

Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son: