El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se convirtió también en uno de los grandes temas de búsqueda del domingo. Google empezó a llenarse de preguntas sobre un encuentro que tuvo todos los ingredientes para mantener la atención: River sufrió dos expulsiones, Boca marcó el único gol del partido y el resultado terminó 1-0 a favor del equipo local.

El interés creció con fuerza durante el 1 de noviembre y llegó a superar el millón de búsquedas en Argentina, según el panel general de tendencias de Google.

¿Qué había detrás de ese salto? Para saberlo, vamos a usar Google Trends, la plataforma gratuita y abierta de Google que nos permite seguir el interés que despertó el partido entre los internautas y, especialmente, qué querían saber.

Cómo funciona Google Trends

Google Trends nos permite analizar el interés que despierta una búsqueda en Google durante un período determinado. Para hacerlo, se elige un término, un lugar y un rango de tiempo, y la plataforma muestra cómo se comportó ese interés.

El gráfico no muestra la cantidad de búsquedas realizadas. Google utiliza una escala de 0 a 100, en la que 100 corresponde al punto de mayor interés que alcanzó el término dentro del período y la región seleccionados. El resto de los valores se calcula en relación con ese máximo.

Esto permite ver cuándo una búsqueda gana interés, cuándo alcanza su punto más alto y qué pasa después. En el caso del Superclásico, esa evolución sirve para seguir qué ocurrió con el interés antes, durante y después del partido.

El interés se disparó durante el partido

El gráfico de “Boca Juniors - River Plate” muestra un crecimiento muy marcado del interés durante el domingo. La curva comienza a subir antes del encuentro y registra sus mayores picos durante el desarrollo del partido.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo sobre las búsquedas en Google por el Superclásico del domingo 1 de noviembre. Google

Como podemos ver en el gráfico de interés a lo largo del tiempo, el punto máximo de las búsquedas está concentrado en las horas en las que se disputó el Superclásico. Después del final, el interés cae y vuelve rápidamente hacia niveles mucho más bajos.

Con esta imagen podemos notar cómo un acontecimiento puntual puede concentrar una gran cantidad de búsquedas en un período muy corto. En este caso, además, el partido tuvo varios momentos que pudieron llevar a los usuarios nuevamente al buscador más usado en Argentina: las expulsiones de River, el gol de Boca, el resultado final y la tabla de posiciones.

Qué querían saber los argentinos

El gráfico permite saber cuándo creció el interés, pero no responde qué buscaban los usuarios. Para eso hay que mirar las consultas relacionadas que aparecen al analizar “Boca Juniors - River Plate”.

Entre las búsquedas que más crecieron aparece “Boca Juniors vs Club Atlético River Plate”, mientras que “posiciones de Boca Juniors contra River Plate” registró un aumento del 3.950%.

Panel de consultas relacionadas con la búsqueda sobre el Superclásico. Google

El interés también se concentró en algunos de los protagonistas del partido. Tomás Belmonte, mediocampista de Boca, ingresó en los últimos minutos en reemplazo de Leandro Paredes y su nombre registró un crecimiento del 750%.

Del lado de River, Sebastián Driussi entró en el segundo tiempo por Thiago Almada y su búsqueda aumentó un 550%.

También creció un 350% la consulta “River Plate contra Boca Juniors”.

La lista permite bajar un nivel más en el análisis: ya no se trata solamente de saber que el Superclásico generó interés, sino de observar qué consultas crecieron alrededor del partido.