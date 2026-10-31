Midieron a Milei y a Kicillof para las elecciones 2027: cómo le iría al Presidente en un balotaje, según la última encuesta

La consultora Zuban Córdoba y Asociados difundió su informe de octubre, titulado “El silencio de la mayoría”, con datos de una encuesta online a 1.600 personas mayores de 16 años de todo el país, realizada del 16 al 19 de octubre. El margen de error es de ±2,45%, con 95% de confianza.

El estudio llega a un año de la elección presidencial y muestra dos caras: el piso de Milei no se mueve, pero una “nueva moda” empieza a ganar lugar en el humor social. Qué es, quiénes la capitalizan y por qué todavía nadie parece listo para encarnarla es lo que sigue.

El núcleo duro, intacto

Según el informe, el núcleo duro mileista está intacto y difícilmente se reduzca. El tercio libertario se mantiene consolidado en una franja de entre 30% y 35%. En un escenario con varios espacios, La Libertad Avanza alcanza 31,5% de intención de voto para 2027, 1,4 puntos más que en septiembre.

La imagen negativa del Presidente y su gobierno se mantiene estable en torno al 65%: en octubre, el 65,2% desaprueba su gestión y el 34,1% la aprueba.

La “nueva moda” es ser opositor

El informe lo dice sin vueltas: si ser libertario fue la gran moda entre 2023 y 2025, hoy parece imperar ser opositor al gobierno de Milei. Para la consultora, los cambios de humor social no ocurren de un día para otro y se pueden seguir con indicadores precisos.

Los números acompañan esa lectura. En el ranking de imagen positiva, los que mejor puntúan son los opositores a Milei, incluida Patricia Bullrich, según el informe: Axel Kicillof tiene 46%, Myriam Bregman 45,3%, Bullrich 43% y Cristina Fernández 42,5%. Milei aparece séptimo, con 34,9%.

Entre septiembre y octubre, Bullrich sumó 5,4 puntos de imagen positiva y Myriam Bregman, 5,2. En el caso de Bullrich, además, la imagen negativa bajó 4,2 puntos.

En el clima emocional, el 65% siente emociones negativas, como enojo, tristeza o miedo, frente al 33,5% que siente esperanza, confianza o alegría. El contraste es marcado: entre quienes votarían a La Libertad Avanza en 2027, el 90,3% expresa sentimientos positivos; entre los del peronismo, el 99,3% expresa negativos.

Un peronismo más competitivo

El otro gran polo muestra señales de fortaleza. El informe indica que el tercio peronista tiene hoy más salud que antes y se ubica entre 34% y 37%, una franja que lo sitúa en un estado de competitividad innegable.

En la intención de voto para 2027, el peronismo alcanza 36,6% y La Libertad Avanza 31,5%, en un escenario con varios espacios. El peronismo mejoró 2,6 puntos desde septiembre y los libertarios, 1,4.

Cuando el escenario se reduce a tres opciones, la competencia se ajusta: el peronismo llega a 41,0% y La Libertad Avanza a 37,8%, con la izquierda en 5,9%. La diferencia es de 3,2 puntos.

Nadie capitaliza el cambio

La demanda de cambio ya existe, pero todavía no encontró a quién la canalice. Según el informe, cuando llegue el momento surgirá la figura o las figuras que lo hagan, aunque “claramente no es ahora”. Pedirle a la sociedad que decida con un año de anticipación es, para la consultora, una locura.

Los números de potencialidad de voto lo confirman: ningún dirigente tiene más votantes potenciales que rechazo. Kicillof es el mejor ubicado, con 47% que podría votarlo y 50,7% que nunca lo haría. Le siguen Bregman (43,7% contra 49,5%) y Cristina Kirchner (42,6% contra 55,6%).

Milei suma 37,2% que podría votarlo y 60% que nunca lo votaría. Además, las leyes de la polarización complican la aparición de un tercer espacio porque los dos polos ordenan la oferta electoral.

Los indecisos

Entre quienes todavía no definen su voto, el dato cambia según el escenario. Con varias opciones, el “no sabe” sube a 13%, 2,1 puntos más que en septiembre. En cambio, con tres opciones el indeciso baja a 15,3%, desde 22,6% el mes pasado. En ambos casos, a un año de la elección, la porción que no se define sigue siendo relevante.

Lo que viene

Falta exactamente un año para la presidencial y la consultora advierte que no es momento de apurarse: la demanda de cambio ya existe y encontrará a su figura cuando sea el momento. Para ganar en primera vuelta hace falta entre 40% y 45% con diez puntos sobre el segundo, o 45% sin importar el segundo.

Queda además una definición clave: cómo se votará, si con o sin PASO, un elemento crítico para que las candidaturas tengan nitidez. Mientras tanto, el núcleo duro libertario sigue firme y el humor social, según la consultora, mira hacia otro lado.