Sergio Massa junto a André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo de campaña de Lula.

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El exministro de Economía Sergio Massa mantuvo una reunión de trabajo con el diputado brasileño André Janones, uno de los principales responsables de la estrategia de comunicación digital que acompañó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. De qué se habló.

El encuentro entre el excandidato y el estratega digital se produjo después de la victoria del presidente brasileño.

La noche tras la victoria sorpresiva del tres veces presidente de Brasil por sobre del hijo de Jair Bolsonaro, desde el Frente Renovador que conduce Massa comenzaron a replicar la estrategia que llevó a la victoria a Lula.

Fuentes cercanas a Massa confirmaron el encuentro en diálogo con El Cronista y señalaron que se trató de “una reunión de trabajo”.

Sergio Massa junto a André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo de campaña de Lula. Prensa Frente Renovador

“Sergio escuchó mucho y tomó nota. (La idea es) aprender de la experiencia”, afirmaron voces allegadas al líder del Frente Renovador, quienes confirmaron que se trató de un almuerzo de trabajo en las oficinas del Frente Renovador en Retiro.

Además, indicaron a este medio que durante el encuentro con Janones, Massa contó a él y su equipo cómo avanza el frente nacional antimilei.

El diputado llegó a la Argentina después de quedar en el centro de la escena por la creación del denominado “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que llegó a reunir más de 10 millones de seguidores durante la segunda vuelta brasileña. Desde allí, Janones distribuía consignas y “misiones” para que los militantes compartieran videos, impulsaran hashtags, instalaran determinados temas y llevaran los contenidos de la campaña a otras redes sociales .

La estrategia adquirió mayor relevancia después de la primera vuelta, cuando Lula había quedado 2,2 millones de votos por detrás de su rival. En el balotaje, el presidente brasileño logró revertir esa diferencia y se impuso con el 51,7% de los votos válidos.

El propio Lula terminó calificando públicamente a Janones como su “general” y destacó su papel en la movilización digital.

El método combinó una conducción centralizada con una ejecución descentralizada. Por un lado, Janones enviaba los contenidos y consignas desde el canal y eran los propios seguidores quienes los reproducían en sus cuentas personales. La lógica buscaba salir de la comunicación partidaria tradicional y llegar directamente a los teléfonos de los votantes .

Quién es Janones

Janones es diputado federal por Minas Gerais y tiene una trayectoria particular dentro de la política brasileña. Antes de dedicarse a la actividad política fue cobrador de colectivos y estudió Derecho mientras trabajaba.

Además, se hizo conocido en las redes sociales por su actividad como abogado y posteriormente llegó al Congreso.

En 2022 había lanzado su propia precandidatura presidencial, pero desistió de competir y terminó apoyando a Lula. Desde entonces construyó un perfil propio dentro del campo progresista brasileño, con especial foco en la comunicación digital .

Lula le levanta la mano al diputado Janone, factotum del "Ejército..." Archivo el cronista

Su experiencia quedó plasmada además en el concepto de “janonismo cultural”, una idea que plantea que la disputa política también se desarrolla por la atención de los usuarios en las redes y que la comunicación debe utilizar un lenguaje directo y cotidiano.

Durante la segunda vuelta, convirtió el canal de WhatsApp que ya existía alrededor de Lula en una estructura de movilización masiva. Pasó de unos 50.000 integrantes a más de 10 millones en pocas semanas. El canal llegó a ser observado por la Justicia Electoral brasileña y fue suspendido en distintos momentos, en medio de denuncias de la campaña rival sobre su funcionamiento.

El “Ejército del Peronismo”

La experiencia brasileña comenzó a generar réplicas en la Argentina casi inmediatamente después de la elección. Apenas conocida la victoria de Lula, comenzó a circular un canal de WhatsApp denominado “Ejército del Peronismo”, creado por el Frente Renovador, e inspirado explícitamente en la estructura creada por Janones.

La convocatoria apunta a construir una comunidad digital de militantes de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El mensaje de lanzamiento fue directo: “ Ahora nos toca a nosotros ”, acompañado por el objetivo de organizar una estructura digital para enfrentar a Javier Milei.

El canal comenzó a crecer en los últimos días y sus impulsores plantearon como primera misión sumar nuevos integrantes y multiplicar los contenidos a través de otras plataformas. La iniciativa tomó como referencia el mecanismo utilizado por Janones.

Ya durante la campaña presidencial de 2023, Massa ya había utilizado grupos de WhatsApp y redes de comunicación directa para recibir información, sugerencias y contenidos que luego eran incorporados a la campaña.

Después de la derrota electoral frente a Milei, aquella estructura perdió actividad. Ahora, con la experiencia brasileña como referencia, parte de ese entramado volvió a activarse y comenzó a promocionar la idea de construir un “Ejército del Peronismo”.

El Frente Renovador reactivó el grupo que utilizó en la campaña del 2023 para llamar a la acción. Captura

Además, el movimiento coincide con el reposicionamiento de Massa dentro de la discusión opositora de cara a 2027. El exministro volvió a tener actividad política durante los últimos meses y llamó públicamente a trabajar por la unidad del peronismo, mientras mantiene abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia. La reunión con Janones agrega ahora un componente nuevo a esa construcción.

El propio Janones, de hecho, llegó a Buenos Aires acompañado por estrategas que participaron de la campaña de Lula, en una agenda que apunta a intercambiar herramientas de comunicación política con dirigentes argentinos.