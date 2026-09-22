ANSES estableció las fechas de pago de jubilaciones y pensiones para octubre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el calendario de pagos de octubre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las acreditaciones se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber.

El esquema oficial contempla una actualización del 1,66% para las jubilaciones y pensiones, en línea con el último dato de inflación. Además, mantiene el bono extraordinario de $ 70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. Con el incremento, el haber mínimo pasará a $435.748,51 y, con el refuerzo, llegará a $505.748,51 .

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Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

El primer tramo del calendario corresponde a quienes tienen haberes iguales al mínimo previsional. Los pagos comenzarán el jueves 8 de octubre y se distribuirán según la terminación del DNI.

Las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre (después del feriado).

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El calendario corresponde al esquema de pagos del SIPA aprobado por ANSES para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025.

Fechas de cobro para quienes superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo comenzarán a recibir sus pagos el viernes 23 de octubre. En este caso, el organismo agrupó dos terminaciones de DNI por cada jornada hábil.

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Para octubre, el haber máximo del SIPA llegará a $2.932.174,85, mientras que quienes superen la mínima pero no alcancen el monto necesario para quedar fuera del refuerzo pueden recibir un bono proporcional hasta alcanzar los $505.748,51.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

Con el incremento mensual, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto para quienes reciben el refuerzo completo será de $505.748,51.

El aumento también modifica los restantes haberes previsionales. En octubre, por ejemplo, la PUAM alcanzará los $348.598,81 y, con el bono, llegará a $418.598,81. Las PNC por invalidez o vejez tendrán un haber de $305.023,96 y, con el refuerzo, totalizarán $375.023,96.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden revisar el detalle de la liquidación desde los canales digitales del organismo. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de ANSES o abrir la aplicación Mi ANSES e identificarse con el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, tienen que dirigirse al apartado “Jubilaciones y Pensiones” y seleccionar “Consultar recibo de haberes”. Allí podrán verificar el importe actualizado, el bono previsional cuando corresponda y las deducciones aplicadas.