HR observa mejoras en los indicadores básicos de la economía mexicana.

En esta noticia Dólar más barato

La mejora generalizada en la expectativa de crecimiento económico del país para el cierre de este año se mantiene, y ahora fue turno de la calificadora HR Ratings.

La agencia mejoró su pronóstico para el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año a 1.3%, con cifras ajustadas por estacionalidad; sin embargo, la previsión se mantiene en línea con el consenso de los analistas consultados por Citi y el Banco de México.

La agencia redujo 45 centavos la expectativa para el tipo de cambio al cierre del año.

La calificadora mexicana señaló que la aceleración de la actividad económica será consecuencia de una menor caída en el PIB del primer trimestre que fue revisada de 0.6% a 0.3%, mientras que la demanda interna será el segundo factor que termine por darle un ligero empujón a la economía nacional.

Aunque no todo son buenas noticias, pues HR Ratings mantuvo sin cambios el pronóstico de la inflación en 4%, después de que el último dato de agosto puso el indicador en 3.26% anual.

“Los datos sugieren que hacia el cierre del año el componente no subyacente podría registrar un repunte importante como suele ocurrir, presionando al alza, mientras que la rigidez de las mercancías alimenticias y servicios continuará por arriba del 4.0%, manteniendo el sesgo al alza”, señaló HR Ratings.

Además, confirmó que la inflación de largo plazo también se mantendrá cerca del límite superior del rango objetivo del Banco de México, establecido en 3%, con una tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Así, la agencia pronostica una inflación de 3.7% promedio en los próximos años.

Dólar más barato

Dentro de la revisión de expectativas de la calificadora que lidera Petro Latapí, el movimiento más sensible correspondió al tipo de cambio.

HR Ratings bajó la expectativa del precio del dólar 45 centavos, al pasar de un estimado previo de MXN $18.05 por cada billete verde, a una de MXN $17.6.

Esto se debe a que la moneda mexicana tuvo un desempeño más favorable a lo esperado durante septiembre, pese a la elevada incertidumbre internacional.

“Para el resto del horizonte, actualizamos la proyección a una depreciación promedio de 0.90% real anual contra 1.10% estimado anteriormente”, dijo el área de análisis de la calificadora.