Feletti: "No estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más produciendo más'"

"No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más, produciendo más' , dijo Roberto Feletti anoche luego de conocerse que el Poder Ejecutivo, a través de una resolución, congeló -de manera unilateral- los precios de casi 1500 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero. Además, el secretario de Comercio Interior aseguró que los controles de precios "siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo".

"Se define esta intervención de estabilizar precios por noventa días porque, uno, la canasta básica está mordiendo más porciones del salario", argumentó el flamante funcionario al afirmar que el primer objetivo de la política de precios de que impulsan desde su Secretaria es "levantar el peso del salario respecto a la canasta básica". Además, Feletti remarcó que la medida también fue pensada como respuesta a la aceleración de precios de septiembre y a la aceleración de precios en la primera quincena de octubre.

Más adelante, en una entrevista concedida a C5N, a las pocas horas de conocerse la noticia, el funcionario nacional comentó: "Tenés capacidad instalada, recompusiste márgenes todo este año, mucho, y la canasta básica sigue aumentando". Es por ello que pidió: "Paremos un poco, aceptemos este apoyo, no es al Gobierno, es la pueblo".

Parar la pelota

A propósito de los alcances de este tipo de medidas, el secretario de Comercio Interior cuestionó que se repita como "mantra" que "los controles de precios no han servido". Y se preguntó: "¿Los planes de estabilización monetarios y fiscales sirvieron?" para luego responder: "El Austral, el Primavera, la Convertibilidad sostuvo la inflación con dos dígitos de desempleo durante seis años. En promedio 15% de desempleo anual, gran parte de los problemas en la Argentina, se originan en esa desorganización social que supuso".

En este sentido, sintetizó: "Los controles precios, efectivamente, después fueran hackeados o no, siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo ".

"En mercados monopólicos siempre van a ajustar por precio y nunca por cantidad. Llega a maximizar el beneficio subiendo precios y nunca expandiendo la cantidad", aseguró Feletti durante el reportaje que concedió a C5N.

Asimismo, describió: "Hay puja distributiva en la Argentina porque seguimos teniendo sindicatos y movimientos populares fuertes y presionan". Dicho esto, afirmó que si a los mercados oligopólicos no se los regula de algún modo



Según afirmó anoche Feletti, es momento de "parar la pelota y ordenar la discusión de precios y alimentos". "No creo que esto se pueda mantener, lo que sí creo hay que ordenarla y hay que ver", admitió, para luego añadir: "No estamos pidiendo a 60 empresas un esfuerzo sobre 1400 de productos para pasarla mejor". Y aclaró: "No les estamos diciendo ‘pierdan plata, les rompemos su plan de negocio, los vamos a estatizar'".

Lista de precios

"La expectativa es difundir la lista de precio y la apuesta fundamental es conocer donde no se está cumpliendo y exigir que se cumpla . Que baje el precio, que la persona se pueda llevar el producto con el precio más bajo o si hay un problema de abastecimiento que vayan al centro logístico y que aparezca el producto en la góndola. Es la presión directa ", explicó Feletti a propósito de la medida que regirá hasta el 7 de enero.

El funcionario aclaró que no les estamos diciendo a los empresarios que "pierdan plata".

Asimismo, comentó que lo que se busca con este control de precios es "impedir que se deje el producto en la caja o en góndola porque no se puede comprar" .

"La lógica empresarial es ‘no quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdo de precio, no quiero ley de góndola'", describió Feletti.

Negociaciones con el FMI

Al ser consultado sobre las negociaciones que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán con el FMI, el secretario de Comercio Interior expresó su "respaldo" aunque aclaró: "Yo de macro no voy a hablar porque soy secretario de Comercio. Soy parte de un gabinete y no puedo estar opinando libremente lo que me parece."

"Yo voy a tratar de esta política de precios con este norte, bajar el peso de la canasta alimentaria en el salario promedio. Es un objetivo de la política de precios, la resolución de hoy (por ayer) es un paso. Una política de precios que sea consistente con la recuperación salarial", remató.