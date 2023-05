Las candidaturas del Frente de Todos comienzan a entrar en etapa de definición para enfrentar en las urnas a Juntos por el Cambio y a Javier Milei con la intención de conseguir una nueva victoria electoral, pero el periodista Jorge Lanata sorprendió con el pronóstico de qué puede pasar en la votación de agosto.

Lanata participó del programa "Nosotros somos buenos" del canal TN y realizó un análisis de la actualidad tanto del Gobierno que conduce Alberto Fernández como también de la coalición oficialista, que espera la definición de Cristina Kirchner para confirmar un candidato presidencial.

En ese contexto, Lanata aseguró que no tiene dudas que "esta gestión (por Alberto Fernández) es peor que el anterior y es aún peor que el de De La Rua, por ahora es peor que irse en helicóptero, Alberto se fue hace un mes cuando dijo que no iba a ser candidato, no le llevan ni café".

"De alguna manera llegamos al 150% de inflación, no es casualidad, si me decís si fue peor si, no se podía gobernar con dos personas que no estaban de acuerdo en casi nada, el albertismo nunca existió, era una mesa chica", criticó el periodista al actual Poder Ejecutivo Nacional.

El sorpresivo pronóstico de Lanata para las elecciones 2023: "Bastante probable"



Sobre los comicios que se realizarán este año que otorgarán el poder a un nuevo Presidente, Lanata realizó un análisis donde aseguró que "lo que pasa con Javier Milei es milagroso, no porque esté de acuerdo, pero hace dos años era un mediático, de ahí a pasar a disputar una presidencia es una carrera muy vertiginosa".

"Cristina debe tener un 25%, es probable que el kirchnerismo salga tercero ", pronosticó el periodista sobre cómo le iría al oficialismo en las próximas elecciones que lo enfrentarán principalmente a los candidatos de JxC como son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich además de Milei desde La Libertad Avanza.

Sobre el posible elegido en el Frente de Todos, Lanata sostuvo: "Wado (De Pedro) me parece un buen pibe, sensato, pero se propone como elegido por Cristina, es una especie de nuevo Alberto, no se diferencia mucho, no se si es lo mejor que le puede pasar, debe formar una personalidad propia".

"Wado es vertiginoso también porque no tiene grado de conocimiento alto, pero tiene el kirchnerismo atrás que tiene una estructura", analizó sobre cómo será la construcción de la candidatura del ministro del Interior.

Por último, sobre Juntos por el Cambio consideró que "es un error que Macri continúe con influencia después de dar un paso al costado, que se dedique a la política de Boca o a la FIFA, creo que después de los últimos acuerdos en CABA y PBA va a empezar a jugar un rol mas secundario".