La inflación vuelve a estar en la agenda de los responsables de definir la escala salarial de las empresas. Con un alza del Índice de costo del 9,4 por ciento en los primeros tres meses del año, las organizaciones revisan el presupuesto que presentaron para este año. Según la segunda edición de la Encuesta flash sobre Salarios y Beneficios de WTW, las empresas están modificando su presupuesto salarial 2026 y, en promedio, ajustarán los salarios de sus empleados fuera de convenio en un 24,1 por ciento, mientras que a principio de año pensaban dar un 22,3 por ciento de aumentos. “Las empresas están atentas a cómo va evolucionando la inflación del año y en la medida que sea necesario y tengan la autorización del negocio irán modificando este presupuesto. Pero esta modificación piensan realizarla ya sobre el segundo semestre del año”, señaló Marcela Angeli, directora de Work & Rewards de WTW. La encuesta detalla que los presupuestos son similares en todos los sectores de actividad y van desde un 22% en Consumo, Energía, Servicios, Alta Tecnología hasta un 26 por ciento, en Automotrices y Servicios profesionales. En 2025, con la inflación a la baja, las compañías habían comenzado a volver a aumentos por mérito. En esta edición, WTW muestra que el 38% de las empresas planea dar todos los ajustes de manera general, es decir, que a todos los empleados fuera de convenio le otorgará el mismo porcentaje de incremento. En tanto, el 37% de las compañías dará todos los ajustes de manera mixta: mismo porcentaje para toda la población más un porcentaje diferente para cada empleado por desempeño y/o mercado. Por otro lado, hay un 18% de empresas que también dará ajustes generales, pero en alguno de ellos otorgará ajustes con porcentajes diferenciados según el desempeño/mérito y el posicionamiento respecto al mercado. En el caso de las organizaciones que darán ajustes por mérito, 45% de ellas aseguró que dará a todo el personal fuera de convenio. En promedio, el ajuste por mérito será del 7 por ciento. La encuesta se relevó del 26 de marzo al 8 de abril con la muestra abarcó 419 empresas de diferentes rubros.