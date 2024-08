Alberto Fernández: "Tuvimos discusiones pero nunca golpeé a Fabiola"

El expresidente Alberto Fernández concedió una entrevista al diario español El País para abordar las acusaciones que, sobre violencia de género, pesan en su contra.



Fernández negó rotundamente haber golpeado a Yañez, calificando las denuncias como falsas y sugiriendo que "alguien la incentivó a denunciarlo con otros fines".

Durante la entrevista, manifestó su incredulidad ante las pruebas presentadas, incluyendo fotografías que muestran a Yañez con un ojo morado y un brazo con moretones. "Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó el exmandatario. Además, agregó que no había tenido acceso al expediente judicial y que esperaría a que la justicia resolviera la situación.

Alberto habló sobre su relación con Yañez: peleas constantes

Acompañado por su abogada Mariana Arce, Fernández subrayó ante El País que su relación con Yañez, durante los cuatro años que convivieron en la residencia presidencial de Olivos, estuvo marcada por peleas constantes. Sin embargo, afirmó no recordar incidentes específicos relacionados con las acusaciones de Yañez. En particular, negó saber cómo los chats y fotografías que lo incriminan llegaron al teléfono de su secretaria privada. "No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado", expresó.

La denuncia de Yañez no solo se centra en la violencia física, sino también en el acoso psicológico al que asegura haber sido sometida. En una entrevista con el portal argentino Infobae, Yañez relató cómo Fernández la sometió a un "terrorismo psicológico", incluyendo amenazas de suicidio si ella tomaba ciertas decisiones. "Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es el acoso telefónico. Esta persona estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", declaró Yañez.

Fotos de mujeres desnudas

Además, Yañez mencionó que durante su relación con Fernández, descubrió infidelidades constantes. Relató un incidente en el que encontró fotos comprometedoras en el teléfono que su hijo utilizaba para escuchar música. "Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", contó.

Qué dijo Alberto sobre la violencia física sobre Fabiola

En cuanto a las acusaciones de violencia física, Fernández insistió en que las pruebas presentadas por Yañez no son verídicas. Respecto a los mensajes en los que Yañez supuestamente le recriminaba haberla golpeado tres días seguidos, Fernández aseguró: "No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola". También afirmó no tener ninguna referencia temporal sobre las fotos que muestran a Yañez con hematomas, insistiendo en que "nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer".

A lo largo de la entrevista, Fernández intentó desviar la atención de las acusaciones de violencia, refiriéndose a los conflictos como discusiones de pareja sin mayor relevancia. "Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", señaló cuando se le preguntó si había habido violencia verbal. Añadió que también él había sufrido situaciones difíciles durante su convivencia con Yañez, aunque evitó atribuirle a ella la responsabilidad de esos momentos.

El exmandatario también se refirió a las acusaciones de "terror psicológico" realizadas por Yañez, señalando que desconocía los detalles de la causa y que "como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando".

Fernández insistió en que las acusaciones de Yañez carecen de fundamento y sugirió que detrás de la denuncia podría haber un "aprovechamiento político" por parte del gobierno de Javier Milei. Asimismo, defendió su actuación como presidente en la promoción de políticas de género, subrayando que en casos como este "la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar".

La respuesta de Alberto a los planteos de Cristina

Fernández se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en un mensaje en redes sociales criticó su gestión como presidente y expresó su solidaridad con Yañez. "Alberto Fernández no fue un buen presidente", afirmó Kirchner, calificando las pruebas presentadas por Yañez como "los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Fernández respondió que no compartía la mirada de Kirchner sobre su gobierno y que estaba sorprendido por sus afirmaciones.