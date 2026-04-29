Bioprofarma Bagó adquirió el 20% de la startup Amplicon Bricks. La operación -de la que no se reveló el monto- le permitirá a la startup acelerar el desarrollo y la escalabilidad de su plataforma tecnológica. Nacida en 2023 en Dina Huapi (Río Negro), Amplicon Bricks trabaja sobre una plataforma propia que permite construir moléculas a partir de fragmentos de ADN. Esta tecnología la habilita a diseñar distintos productos, desde kits de diagnóstico hasta desarrollos en vacunas y terapias génicas, en salud humana, animal y el agro. Por su parte, Bioprofarma Bagó es una subsidiaria del Grupo Bagó, el holding farmacéutico de capitales nacionales. Dentro de esa estructura, Laboratorios Bagó concentra (y lidera) el negocio tradicional -investigación, producción y comercialización de medicamentos-, mientras que Bioprofarma Bagó es el brazo biotecnológico del grupo y de desarrollos de mayor complejidad. “Desarrollar un kit de PCR implica un tipo de inversión; ahora, desarrollar vacunas y terapias génicas, otra. Este acuerdo nos da el combustible para seguir en el desarrollo de esas terapias y avanzar con más fuerza. Cada proyecto implica mucha inversión. Hacer todo al mismo tiempo puede ser perjudicial para el negocio. Vamos a empezar por desarrollar más infraestructura y conseguir mayor equipamiento”, explicó Ana Clara Mignaqui, fundadora y Chief Scientific Officer de la compañía. La empresa tuvo su primer ingreso al mercado con kits de PCR -similares a los que se utilizan para el COVID- para detección de enfermedades en perros y gatos, que comenzó a comercializar este año en alianza con una firma de Tandil. En paralelo, está desarrollando una vacuna veterinaria y, en lo que respecta a terapia génica, está trabajando en una enfermedad del sistema nervioso central de baja frecuencia. “Bioprofarma Bagó nos aporta no solo el capital, sino también el conocimiento regulatorio y comercial del sector. Por ahora nos vamos a enfocar en desarrollar la tecnología de la startup, y obviamente, si hay interés por parte del laboratorio de en terapias que desarrolle Amplicon, la idea sería que las lleve al mercado. Pero esas son conversaciones a futuro”, agregó. Actualmente, la startup cuenta con un equipo de ocho personas y se encuentra en un proceso de ampliación de su laboratorio en Dina Huapi. “Hay muchísimo trabajo de bioinformática y de desarrollo de moléculas nuevas que se realizan en computadoras. Tenemos un pequeño laboratorio de biología molecular, pero en este momento estamos en una fase de mudanza y de ampliación del laboratorio en Dina Huapi”, apuntó Mignaqui.