Las alternativas naturales cada vez ganan más terreno y popularidad por su bajo costo e impacto ambiental reducido. En los últimos meses se viralizó a mezcla de café usado con bicarbonato por sus propiedades para la limpieza y la jardinería. Los fanáticos de las opciones naturales consideran estos ingredientes como un dúo dinámico que ayuda a controlar los malos olores en el hogar. Con tan solo colocar los granos o café molido seco en un frasco con un poco de bicarbonato puede ayudar a neutralizar olores persistentes en horas. Otra de sus propiedades es que puede ser usado como exfoliante natural para las manos, en especial tras manipular alimentos con fuerte olor como cebolla o ajo. Los fanáticos de las plantas pueden utilizar esta mezcla para potenciar el crecimiento sano de las plantas. Se debe a que aporta materia orgánica al mismo tiempo que se mejora la estructura del suelo. El bicarbonato ayuda a mantener un efecto antifúngico que funciona contra problemas de moho. Solo bastará con mezclar la tierra con una taza de café y una cucharadita de bicarbonato. Repetir el proceso cada 2 o 3 semanas. Tantos los expertos en limpieza como los fanáticos de la jardinería recomiendan esta mezcla por su doble beneficio: ayuda a eliminar malos olores al mismo tiempo que puede ser útil para las plantas Además, es la forma ideal de reutilizar materia orgánica que muchas veces no tiene más destino que el tacho de basura, lo que cuida el planeta y reduce el uso de productos químicos.