Financial Times alerta que los escándalos hunden en una crisis a los rivales peronistas de Milei

El movimiento peronista de izquierda de Argentina se ha visto envuelto en un escándalo que podría beneficiar al presidente libertario Javier Milei y extender la paciencia pública hacia su doloroso programa de austeridad.



Fiscales federales presentaron ayer cargos por violencia doméstica contra el expresidente Alberto Fernández, luego de que su exesposa Fabiola Yañez denunciara que la golpeó repetidamente mientras vivieron en la residencia presidencial de Argentina entre 2019 y 2023.

Los medios argentinos han difundido ampliamente fotografías filtradas que muestran a Yañez con hematomas en el ojo y el brazo. Yáñez ha confirmado su autenticidad, aunque dijo que no quería que se publicaran.

Los fiscales se enteraron de las acusaciones de abuso la semana pasada mientras investigaban denuncias separadas de que Fernández había canalizado indebidamente un lucrativo negocio de corretaje de seguros estatales a un amigo mientras estaba en el cargo.

El abogado de Fernández no respondió a una solicitud de comentarios, pero negó las acusaciones de violencia doméstica y tráfico de influencias.

En una entrevista publicada el lunes en el diario español El País, el mandatario dijo que "nunca había golpeado a Fabiola [ni] a ninguna mujer" y que "alguien con otros motivos la ha incentivado" a acusarlo. Agregó que el gobierno de Milei estaba "explotando" sus denuncias.

El escándalo, que se ha extendido rápidamente, ha profundizado una crisis más amplia para el peronismo, el movimiento político impulsado por los trabajadores que ha dominado la política argentina durante 80 años y que en las últimas dos décadas se ha desviado marcadamente hacia la izquierda bajo la influencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene parentesco con Alberto. Sigue siendo la mayor fuerza en el Congreso incluso después de la elección de Milei en noviembre.

El movimiento, que ya luchaba por encontrar un nuevo líder y un nuevo mensaje tras su derrota, ahora enfrenta acusaciones de hipocresía por parte de los votantes después de que Fernández hizo de los derechos de las mujeres una bandera de su administración.

"Decía todo eso de igualdad de género y le pegaba a su mujer. ¿Qué se puede decir? Es el mejor mentiroso de Argentina", dijo Manuel, de 75 años, en el barrio de clase media de Chacarita, en Buenos Aires. Se identifica como peronista, pero anuló su voto en las elecciones de 2023 por la ira que le generó la profunda crisis económica del país.

"La corrupción es una cosa -yo ya pensaba que él era corrupto-, pero ver que ha golpeado a su esposa me ha dejado en shock", dijo la administradora de salud Virginia, de 62 años, que votó por Milei. "Los peronistas están en caída libre".

Milei ha aprovechado las acusaciones como una reivindicación de su autodeclarada "batalla cultural" contra los movimientos feministas y de derechos humanos de Argentina, que ha incluido la disolución del Ministerio de la Mujer.

"Todas estas cosas estaban sucediendo mientras los medios nos decían que ellos eran los buenos y los que queremos que Argentina sea libre éramos los malos", dijo el martes en X.

Los medios argentinos han visto numerosas declaraciones detalladas de la ex primera dama a los fiscales y una serie de filtraciones, incluido un video de Fernández profesando su amor a una locutora radial 25 años menor que él en su despacho presidencial. La autenticidad del video no ha sido cuestionada por los involucrados.

El expresidente enfrenta audiencias judiciales en los casos de abuso y corrupción en los próximos meses.

Fernández, que ya era profundamente impopular, renunció ayer a la presidencia formal del principal partido peronista en medio de presiones de los legisladores.

Los analistas dicen que el momento del escándalo es beneficioso para Milei, un ex comentarista de televisión que hizo campaña con la promesa de barrer con la "casta política corrupta" a la que culpa por la altísima inflación de Argentina.

El programa de austeridad extrema de Milei ha logrado reducir la tasa de inflación mensual desde un pico del 26 por ciento en diciembre al 4 por ciento en julio, pero también ha infligido dolor a los argentinos: el gasto del consumidor se ha desplomado y más de 175.000 empleos formales han sido eliminados desde que asumió el cargo.

El apoyo al presidente, aunque notablemente estable, había mostrado recientemente "signos de estrés" en medio de la volatilidad del tipo de cambio clave del peso en el mercado negro, dijo Lucas Romero, director de la encuestadora Synopsis. Dijo que aquellos que desaprueban a Milei habían aumentado en 5 puntos porcentuales en los últimos dos meses hasta el 49,2 por ciento.

Si bien los escándalos de Fernández no necesariamente mejorarán la popularidad del Presidente, "le darán más tiempo y harán que la gente sea más paciente", dijo Romero. "Aviva la ira contra la clase política que logró que Milei fuera elegido".

El escándalo de tráfico de influencias se centra en una orden que dio Fernández para que las pólizas de seguros del gobierno se contrataran exclusivamente con una empresa estatal que utilizaba corredores entre los que se encontraba el marido de su secretaria.

Fernández dijo en febrero a una radio local que la decisión "no fue un negocio turbio". "No he robado nada ni he participado en ningún negocio turbio", añadió.

Analia, una vendedora de productos de limpieza de 51 años, dijo que era "exasperante escuchar sobre el [mal uso] del dinero cuando estamos atravesando un momento tan difícil económicamente".

"Todos nuestros gobiernos se han tragado nuestro dinero", añadió. "No estoy de acuerdo con todo lo que hace Milei, pero creo que tiene un punto de vista diferente".

El peronismo, que comenzó en los años 40 con una alianza entre el general Juan Domingo Perón y los sindicatos, sigue siendo poderoso. Su coalición Unión por la Patria controla el 46 por ciento de los escaños en el Senado argentino y el 39 por ciento en la Cámara Baja, frente al 10 y el 15 por ciento, respectivamente, de La Libertad Avanza, de Milei.

Pero los analistas dicen que los peronistas no han podido unificarse detrás de un líder o un mensaje a los votantes desde su derrota electoral, lo que limita su capacidad de bloquear la agenda legislativa de Milei o provocar grandes protestas callejeras.

"No hay una respuesta peronista clara sobre qué hacer con [la crisis económica] o la inseguridad o cualquiera de los grandes problemas de Argentina", dijo Juan Germano, director de la encuestadora Isonomía. "Están estancados en una posición de defender el status quo, cuando hay una demanda abrumadora de cambio".

El escándalo ha profundizado el vacío de poder en la agrupación y ha intensificado sus disputas internas.

Kirchner sigue siendo la figura más influyente del movimiento, pero genera profundas divisiones entre los votantes y ella misma fue condenada por cargos de corrupción en 2022. Ha intentado distanciarse del gobierno de Fernández, en el que se desempeñó como vicepresidenta.

"Alberto Fernández no fue un buen presidente", dijo el viernes en X. "Pero las fotos [de los moretones de Yañez] son ​​otra cosa... revelan los aspectos más oscuros y sórdidos de la condición humana".

Juan Negri, profesor de política de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, dijo que el escándalo aceleraría la búsqueda de un nuevo líder, en lo que "parece lógico" que candidatos kirchneristas como el gobernador bonaerense Axel Kicillof pierdan terreno ante peronistas antikirchneristas más moderados.

Dijo que la crisis beneficiaría a Milei, pero agregó: "Este no es un bote salvavidas eterno para él. A la gente le importan estos detalles escabrosos, pero lo que importa aquí es la economía. Si Milei falla allí, él fracasa".