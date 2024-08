¿Qué significa soñar que caigo al vacío?

Si bien los neurocientíficos y psicólogos del sueño han logrado avances significativos en la comprensión de este fenómeno, todavía queda mucho por descubrir sobre el complejo proceso de quedarse dormido.

Una de las cuestiones que sí tienen explicación es la típica sensación de caer al vacío que algunas personas experimentan mientras concilian el sueño o al despertarse. La misma puede ser extraña, incómoda o hasta desconcertante, pero existen maneras de ayudar a prevenirla.



¿Por qué siento que me caigo al vacío cuando me estoy quedando dormido?

¿Por qué siento que me caigo al vacío cuando me estoy quedando dormido?

Se trata de una sacudida hipnagógica, una contracción involuntaria de los músculos que sucede mientras estamos dormidos y se originan generalmente en el sistema nervioso central.

Suelen suceder entre la vigilia y el sueño y pueden ser causadas por diversos factores cómo cambios en la actividad eléctrica del cerebro, los procesos de relajación muscular, el estrés y la ansiedad.

Son pequeñas contracciones simples que muchas veces pasan desapercibidas, sin embargo, a veces pueden ser intensas y llevar a despertar al individuo que las siente. Estas son un tipo de mioclonía del sueño, el paraguas que engloba a todas las condiciones que implican movimientos involuntarios durante nuestro tiempo de descanso.

¿Son peligrosas las sacudidas hipnagógicas?

El consenso general de la comunidad científica es que no, las sacudidas hipnagógicas no son perjudiciales para la salud. Son un proceso natural que atraviesa nuestro cuerpo y no hay motivo evidente para preocuparnos por las mismas.

El problema surge cuando las experimentamos con tal frecuencia que afectan nuestra calidad del sueño. Si esto sucede es importante consultar a un profesional médico para encontrar la manera de prevenirlas y mejorar nuestro descanso por las noches.

Las sacudidas hipnagógicas pueden ser leves y pasar desapercibidas o ser tan fuertes que te despiertan.

¿Cómo puedo prevenir una sacudida hipnagógica?

No hay una manera puntual de evitar o prevenir uno de estos espasmos, sin embargo, hay algunas sugerencias que pueden ayudar aliviar su frecuencia.