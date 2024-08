Habló la ex ministra de la Mujer apuntada por Fabiola y le contestó: "No puedo permitir..."

La ex ministra de la Mujer durante la gestión de Alberto Fernández Ayelén Mazzina salió a contestarle a Fabiola Yáñez luego de que la ex primera dama la acusara de no responder a sus pedidos de ayuda en medio del caso de violencia de género durante el Gobierno del Frente de Todos.

Mazzina asumió en septiembre de 2022, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, y según Fabiola recibió pedidos de ayuda ante los casos de violencia de género que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, durante la presidencia de Alberto Fernández y tras el nacimiento del hijo de ambos, Francisco, en abril de ese mismo año.

Las fotos que figuran en el expediente por la causa de los seguros son capturas de pantalla que recibió María Cantero, secretaria histórica de Fernández, y se habrían producido el 13 de agosto de 2021, según se ve en las capturas, un día después de que se difundiera la famosa foto de la fiesta de Olivos con motivo del cumpleaños de Fabiola Yáñez un año antes.

En una entrevista al portal Infobae, Yáñez confirmó el pedido de ayuda al Ministerio de la Mujer, pero no dijo quién había sido la funcionaria con la que interactuó al respecto. En el escrito presentado el pasado lunes ante el juez Ercolini sí dio esa precisión y dijo que se trató de Mazzina.

Ayelén Mazzina le respondió a Fabiola Yáñez

La ex ministra, que ya ocupó ese cargo en el gobierno de San Luis antes de recalar en Nación, utilizó la red social X para contestarle a Fabiola.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", posteó Mazzina.

Según relató Fabiola Yáñez en la entrevista publicada el pasado sábado, "la persona (en referencia a la ministra) las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: "Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio"". "Si yo iba al ministerio, salía en los diarios", se justificó la ex primera dama.

" Me decían: ´Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos´. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos?, ¿a tu despacho?", agregó.

Consultada si el diálogo ocurrió con posterioridad al nacimiento de Francisco, el 11 de abril de 2022, Yáñez respondió que sí, y añadió: "Esto fue el último año en un viaje. Pero no recuerdo exactamente la fecha".

Mazzina asumió en septiembre de ese año, y fue funcionaria nacional desde ese día hasta el final del Gobierno de Fernández, el 10 de diciembre de 2023.

Luego, ante la Justicia, Fabiola Yáñez reveló que la funcionaria con la que habría dialogado es Mazzina. Según precisó el medio Página 12, en esa declaración Fabiola contó que hubo un viaje a Brasil junto a la ex ministra de la Mujer en la que le mostró las imágenes y los videos y esta le habría dicho "Fabi conta conmigo y vení al Ministerio de la Mujer" pero luego Mazzina "no hizo nada".

El viaje se trataría del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, en Brasil, que ocurrió el 26 de julio de 2023, en plena campaña electoral y contó con la presencia de ambas.

De confirmarse la versión de Yáñez, Mazzina podría ser acusada de encubrimiento y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ex ministra aseguró que irá a la Justicia a aclarar la situación.