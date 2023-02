Mauricio Macri les dio a los PRO-peronistas una pista inesperada sobre su candidatura

La casa de Mauricio Macri en el country Cumelén continúa siendo un activo espacio para la rosca política. Ayer fue el turno de Miguel Angel Pichetto, Ramón Puerta y Juan Carlos Romero, líderes del Encuentro Republicano Federal (ERF), la "cuarta pata" de Juntos por el Cambio, la peronista.

Por cierto, no es que no haya en el PRO dirigentes que vienen del peronismo. De hecho, originalmente lo fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros menos conocidos, como Sebastián García de Luca (actual armador territorial de Bullrich) y Martín Yeza (intendente de Pinamar), por nombrar solo algunos. Hasta se podría decir que María Eugenia Vidal también tuvo comienzos peronistas, por lo menos, su ex marido, Ramiro Tagliaferro. Al igual que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, esposa de Diego Kravetz.

Mauricio Macri y Juliana Awada en la comida que compartieron en La Angostura con Rodríguez Larreta y Maylin.

Pero la intención, en su momento, fue crear un espacio de poder interno que pudiera atraer peronistas del interior del país a la coalición opositora lo que -por cierto- no les está resultando fácil. Hoy Encuentro Republicano es un espacio nacional con dirigentes en Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Salta, Río Negro, entre otros distritos.

La charla duró 5 horas y abordó todos los temas en discusión en estos momentos en la coalición opositora. "Mauricio está muy bien ubicado" coincidieron al salir estos viejos lobos de la política, como si le hubieran puesto una nota alta a Macri en una tesis de una maestría, donde Macri salió con nota alta.

Pero quizás lo más importante es que el ex presidente les generó la convicción de que, finalmente, será candidato a presidente, algo en lo que no coinciden ni Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich cuando cuentan qué les dijo Macri al respecto.

"Si me presento, gano", comentó en una parte de la charla, aunque no dio pistas de cuándo podría decidirse. Por lo que trascendió, Pichetto pidió que se tiene que definir en marzo, Puerta en febrero, Romero no sugirió ninguna fecha en especial. Los tres demostraron la preocupación que existe en Juntos por el Cambio de que no haya un eje ordenador en los distritos, lo que provoca grandes dificultades para definir los candidatos.

Los dirigentes de ERF dejaron en claro que "estamos a disposición para trabajar en lo que se decida", pero "no hay tiempo suficiente para organizarse, hay que tomar decisiones cuanto antes para empezar a negociar con posibles nuevos aliados o cerrar heridas dentro de la coalición". "¿Cómo se van a hacer las listas a este ritmo?", preguntaron. También participó Jorge Franco, hijo de un ex gobernador de Río Negro.

El grupo iba a pasar la noche en Cumelén para dirigirse hoy temprano a hacer campaña para Martín Maqueyra en La Pampa, pero dado que hoy se conocerá la sentencia por el asesinato de Lucio Dupuy, el diputado del PRO pidió pasar la actividad para el sábado y Macri le confirmó que estará presente.

REPERCUSIONES DE LA cita DE LARRETA CON MACRI

En Buenos Aires, mientras tanto, todavía continuaban las repercusiones de la reunión que el ex presidente tuvo con Horacio Rodríguez Larreta. Por lo que se sabe, el Jefe de Gobierno porteño quedó conforme con el encuentro y quedaron en bajar tensiones no solo en la interna presidencial del PRO, sino en todos las provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que va a necesitar un acuerdo interno sólido de candidatos para fortalecer las chances de Juntos por el Cambio.

Reunido con un grupo de vecinos de San Carlos de Bariloche que ayer por la mañana se vieron con él y querían saber del encuentro, Rodríguez Larreta dijo que "con Mauricio hace más de 20 años que trabajamos juntos, así que tuve miles de reuniones con él, coincidí un par días por ahí, donde él estaba pasando sus vaciones, así que lo natural era saludarnos. Obviamente compartimos nuestra preocupación por lo que se está viviendo en este país. Justo coincidió con la detención de Jones Huala, así que por supuesto hablamos de lo que sucede en la Patagonia", comentó.

En tono halcón, y rodeado por Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad, y Aníbal Tortoriello, candidato a gobernador del PRO, puntualizó que "tanto Río Negro como la Argentina necesitan un cambio, y ese cambio tiene que producirse ya".

Pero el centro de las conversaciones fue la foto que trascendió de Macri y Juliana Awada comiendo el martes a la noche con Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, que rompió su habitual bajo perfil para aceptar que su novio difunda una foto donde se la ve, aunque de espaldas.

La comida no se hizo en Cumelén sino en Tinto Bistró, el restaurante de Martín Zorreguieta, hermano de la reina Máxima, en el centro de Villa La Angostura. Allí se puede degustar en alguna de las 35 mesas distintos platos de la cocina patagónica que cocina el chef Leandro Andrés.