Larreta íntimo: cómo se planificó la presentación de su novia, la funcionaria Milagros Maylin

Como todo lo que realiza en su vida política, Horacio Rodríguez Larreta y su equipo planificaron con detalle el momento y lugar donde revelaría el nombre de su nueva pareja. Finalmente decidió hacerlo en el canal de noticias LN+, en el programa que a la medianoche conduce Luis Novaresio, quien logró sacarle algunas definiciones más de las que tenía previsto revelar.

Por ejemplo, el periodista obtuvo el anticipo de que la joven Milagros Maylin lo acompañará en la campaña a Presidente, a pesar de que Larreta insistía en que todavía no había tomado la decisión de candidatearse. "Sí, claro que me acompañará", dijo el Jefe de Gobierno en la entrevista que fue grabada entre las 20 y 21 de ayer. El dato no es menor ya que, dado el protagonista, se la preparará para -eventualmente- cumplir el rol de Primera Dama.

Larreta disputa la vitrina internacional y organiza un 'G20' de alcaldes en Buenos Aires

La crisis en el PRO y las trampas del poder que no pueden eludir sus candidatos



Tanto es así que sobre quien actualmente es secretaria de Bienestar Integral del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires anoche mismo se distribuyó un comunicado de prensa con la biografía y trayectoria.

En el programa, Larreta contó que fue funcionaria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, "donde se desempeñó en el programa de villas, que era muy importante para María Eugenia". El cargo que tuvo fue de jefa de Gabinete en el Barrio Mujica de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana.

Allí se especificó que Maylin tiene 36 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral, detallando que fue egresada con medalla de oro. También se especificó que es la mayor de cuatro hermanas, tiene un master en Administración de Empresas en IAE Business School, donde obtuvo "la distinción Magna Cum Laude" que se otorga a los mayores promedios.



Me critican por ser un poco duro y estructurado. Milagros me desestructura, me hace muy bien, tiene una gran energía positiva



El jefe de Gobierno admitió sus dificultades en la comunicación personal. "Me critican por ser un poco duro y estructurado", dijo. Y contó que "Milagros me desestructura, me hace muy bien, tiene una gran energía positiva".



Desde que se separó de la wedding planner Bárbara Diez la vida personal de Rodríguez Larreta fue motivo de insistentes rumores y comentarios. Al respecto, admitió que no le gusta hablar de su vida privada.

QUé DIJO DE SU CANDIDATURA

En relación a su candidatura a Presidente fue reacio en confirmar si será o no candidato. Sin embargo, dijo que está dispuesto a hacer valer su lugar en internas con los demás candidatos de su espacio, mencionando a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, y los que proponga el radicalismo como Gerardo Morales. No listó a Facundo Manes entre ellos.

Varias veces repitió que "la decisión de ser candidato la tomaré yo, independientemente de lo que hagan Mauricio o cualquier otro". Y aseguró que no esperará hasta último momento a postularse, lo que hace pensar que la definición la anunciará entre diciembre y febrero, ya que en marzo empiezan a anotarse las alianzas en la justicia.

LA REUNIóN CON ENTIDADES JUDIAS EN LA DAIA

Horacio Rodríguez Larreta en la DAIA

La agenda pública de Larreta empezó hoy con una reunión que hizo en la sede de la DAIA con representantes de instituciones judías donde ratificó su convicción de que la Argentina tiene que seguir "el mismo camino de consensos que llevó adelante Israel para terminar con la inflación y poner en marcha un plan de desarrollo sostenido".

También relató la experiencia que vivió durante el viaje que realizó este año a ese país. "Fue sumamente enriquecedora como ejemplo de lo que puede lograr una nación cuando se organiza y va en busca de un destino de progreso", afirmó. Y agregó que "este es el camino que queremos para la Argentina que viene: consenso, un plan de desarrollo, compromiso para vivir en un mundo en paz, resiliencia y capacidad para sobreponerse a la adversidad".