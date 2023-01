¿Alianza del PRO y los libertarios? Patricia Bullrich prepara una oferta audaz para Javier Milei

Pese a la caída en la imagen del Gobierno, el Frente de Todos todavía se mantiene competitivo en la Provincia de Buenos Aires. Eso al menos muestran algunas encuestas. Uno de los motivos que favorecen la reelección de Axel Kicillof es que en territorio bonaerense no hay balotaje. También, que Juntos por el Cambio no tiene postulantes tan instalados como a nivel nacional.

Ante ese panorama, la precandidata a presidenta Patricia Bullrich aseguró hoy que en la coalición se está discutiendo hacerle un ofrecimiento al diputado libertario Javier Milei. ¿De qué se trata? "Una participación común" en la provincia de Buenos Aires para evitar una victoria del kirchnerismo, según reveló.

"Milei ha hecho su partido y quiere presentarse (como candidato a presidente) por él y está en su lugar. Nosotros somos JxC. Lo que se ha discutido esta semana es en la Provincia, donde hay solo una vuelta, puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común", señaló la presidenta de Pro en una entrevista con Radio Mitre.

El economista ya dejó en claro que no se sumaría a una PASO de Juntos por el Cambio. La opción de una alianza a nivel bonaerense, sin embargo, no fue rechazada aún. Pero lo cierto es que un acuerdo de ese tipo le generaría al PRO ruido en sus socios de la UCR y la Coalición Cívica.

En el espacio de Milei no hay precandidatos firmes para la Provincia, tras la ruptura con otro diputado y economista liberal: José Luis Espert.

DIFERENCIAS CON RODRÍGUEZ LARRETA

Respecto a las diferencias que tiene con el otro precandidato de Pro a presidente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich aseguró: "Me parece que nosotros estamos decidiendo algo muy importante para el país, cuál va a ser la característica del gobierno si ganamos las elecciones. Las ideas pueden ser parecidas pero luego está la forma de implementarlas. Estamos discutiendo proyectos, ideas, no creo que sea solo una interna, es una cuestión de decisión, de cómo cree la sociedad que vamos a salir de esta decadencia, de un país donde hay provincias que solo tienen empleados públicos. No creo que sea un debate por interna, por el cargo, es un debate sustancial para saber cómo gobernamos la Argentina".

"Somos del mismo partido, no somos completamente distintos, pero puede ser que una manera sea una solución para la Argentina y la otra no enfrente con claridad e ímpetu los problemas, con un mismo diagnóstico. Creo que lo más importante en la Argentina es que el país no sale poniendo a los mismos actores en los mismos lugares para obtener las mismas respuestas. Hay que correrlos, hay que animarse a enfrentarlos, esa es la gran diferencia. O vamos a una solución de paso corto para no enfrentarte demasiado con los sectores que impiden el desarrollo de Argentina", insistió.