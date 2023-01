¿Massa vs Alberto? Un ministro anticipó que puede pasar en una PASO del Frente de Todos

El Frente de Todos busca ser competitivo en las elecciones 2023 y su principal candidata, Cristina Kirchner, anunció que no competirá en ninguna candidatura, por lo que los principales referentes para ir por una reelección parecen ser Sergio Massa, el ministro de Economía, o un segundo mandato del Presidente, Alberto Fernández.

El ministro de Transporte, Matías Lammens, muy cercano a Massa dentro del Frente Renovador, participó de una charla con medios en el stand argentino de Fitur, la feria internacional de turismo más importante del mundo que se desarrolla en Madrid y opinó sobre las candidaturas dentro del FdT.

"Las PASO son una herramienta atractiva, importante. Siempre es mejor que las internas las dirima la gente y no un dirigente a dedo. Si hay PASO en el Frente de Todos va a potenciar la perspectiva electoral del espacio", consideró, por lo que dejó la puerta abierta a que los principales dirigentes del oficialismo se enfrenten en las primarias.



Lammens opinó sobre la perspectiva de que tanto Massa como Alberto Fernández se presenten y también se refirió a una posible participación de Cristina Fernández, que se bajó de la carrera luego de la condena judicial pero que es la figura que más votos le aportaría a la coalición gobernante.

Massa vs Alberto en una PASO: la opinión de Lammens

El ministro aseguró que el oficialismo tuvo típicos problemas "de un gobierno de coalición" y hasta los comparó con los que tuvo Cambiemos hasta 2019, pero sostuvo sobre las elecciones que "en cuanto a Alberto Fernández, me imagino que si él tiene la voluntad de disputarlas, está bien".

Al igual que esta opinión sobre una reelección del Presidente, Lammens se metió en una posible candiatura de Massa: "Sería absolutamente válido y legítimo, es una de las tres patas del Frente de Todos, que pueda disputar un espacio. Le puede mostrar a la sociedad y a los votantes que tiene capacidad para la cuestión de la inflación y la macroeconómica, las más complicadas de la Argentina".

Si bien en reiteradas oportunidades el ministro de Economía aseguró no pensar en la posibilidad, lo cierto es que él conduce las riendas del Ejecutivo como mostró el miércoles con el anuncio de la recompra de deuda.



Sobre la posibilidad de que se sume nuevamente Cristina, consideró que "esa es una decisión muy personal, me cuesta opinar. Hay muchas variables que seguramente harán que ella tome la determinación de ser candidata. No tengo relación con ella, no tengo diálogo con ella, por eso tampoco sé lo que está pensando".

Las tres patas que conformaron el Frente de Todos en 2019 para llegar al poder aun no decidieron quién será el responsable de intentar mantenerlo en 2023, pero los meses corren y las determinaciones sobre la imposición de un candidato se aceleran.