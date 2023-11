Aguinaldo para estatales: qué pasará con el pago y qué resolvió Javier Milei

Desde que Javier Milei se convirtió en el presidente electo de la Argentina concedió una serie de entrevistas donde se refirió a distintas cuestiones administrativas que el Estado debe cumplir con los trabajadores, entre ellas el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El líder de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que el país debe alcanzar el equilibrio fiscal. En ese sentido, al ser consultado sobre el pago del aguinaldo en diciembre 2023 para trabajadores estatales, aseguró que "recortarán lo que tengan que recortar".

En diálogo con Telefe Noticias, Milei hizo hincapié en su plan de Gobierno, que incluye menos gasto público para llegar a la reducción del déficit fiscal . Según remarcó, en su gestión realizará "un fuerte ajuste fiscal para llegar a una situación de equilibrio".



Al ser consultado sobre la posible situación de que el país llegase a recaudar menos de lo que precisa para pagar cuentas públicas, el presidente electo puntualizó que " el Banco Central no emitirá dinero" . Estas declaraciones pusieron en duda el pago del aguinaldo y encendieron las alarmas.



¿Qué va a pasar con el aguinaldo? La respuesta de ATE ante los dichos de Javier Milei

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que "la motosierra de Javier Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta",

A través de un documento, la organización sindical rechazó la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre a los trabajadores de la administración pública nacional, y se preguntó si " el recorte del gasto anunciado por Milei no era solo para la política ".

El pago del aguinaldo es un derecho conquistado en diciembre de 1945, "se cumple de forma ininterrumpida hace 87 años y fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744", resaltó el documento.

Los trabajadores estatales y en relación de dependencia perciben dos veces al año el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El dirigente aseguró que la ATE "no aceptará que se deje de pagar el medio aguinaldo", y enfatizó que " cada vez es más evidente que la nueva gestión que asumirá el 10 de diciembre pretende que la primera variable de ajuste sean los trabajadores en lugar de dejar de abonar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI) ".

Qué dijo la CGT sobre el pago del aguinaldo y las declaraciones de Milei

En tanto, el secretario de Prensa y Comunicación de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, alertó que el líder de la LLA " no puede hacerlo sin un conflicto en ciernes con la Justicia y con los trabajadores ".

Sola señaló que Milei "estaría faltando a la ley" si no paga o pagara de manera incompleta la segunda cuota del aguinaldo a los empleados de la administración pública.

En diálogo con AM 750, el secretario sostuvo que "ser presidente te da muchísimos atributos, pero no todos, y menos ir contra una ley. Hay una ley que dice que es obligatorio el pago del aguinaldo dos veces al año".

Además, el no liquidar el aguinaldo implicaría para el próximo mandatario " un reclamo para que intervenga el Poder Judicial y el reclamo de los trabajadores estatales en la calle y en cada una de sus dependencias ".

¿Qué es el aguinaldo y qué dice la ley?

La Ley 23.041 establece el pago del sueldo complementario en la actividad privada, administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, según el artículo 1 de la normativa, por ende, el presidente electo no puede obviar la liquidación del mismo.

"Será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año", precisa la ley.

Y el artículo 2 indica: "Declárense de orden público las prescripciones de la presente ley y deróguense todas las disposiciones que se opongan a la misma".

Javier Milei aclaró qué pasará con el aguinaldo de diciembre para los trabajadores estatales.

¿Cuál es la respuesta definitiva de Javier Milei sobre el pago del aguinaldo?

El miércoles por la noche, el presidente electo brindó una entrevista en A dos voces (TN) donde fue consultado nuevamente por el pago del SAC. "¿Qué pasa si el Estado no tiene para pagar todos los gastos más el aguinaldo?", indagó uno de los periodistas.

A lo que Milei respondió que se "ajustarán otros gastos". De todas maneras, le insistieron nuevamente con si "¿está asegurado que se paga el aguinaldo?".

"No hay plata. ¿Cuándo no hay plata qué hacemos? Mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política", explicó el presidente electo.