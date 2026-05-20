La cotización deldólar este miércoles, 20 de mayo de 2026 llegó a 3717.08 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -2,12%.

La cotización del dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.87% y en el último año acumula -5.62%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista: cuatro jornadas de avance, una corrección, otras cuatro de avance y un retroceso final, con balance general positivo pese a dos caídas puntuales.

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 12.78%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 12.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor de 3717.0801 pesos colombianos por unidad, pagarán 371708.01 pesos colombianos; 200 dólares costarán 743416.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1858540.05 pesos colombianos.