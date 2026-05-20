La inflación de la eurozona subió más de lo esperado y se elevó al 3% en abril: estos son todos los motivos del aumento.

La inflación de la eurozona aumentó cuatro décimas en abril y alcanzó una tasa interanual del 3%, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, según confirmó este miércoles Eurostat. El dato representa el cuarto repunte consecutivo desde comienzos de año y refleja una aceleración sostenida de los precios en el bloque monetario europeo, informó EFE.

Asimismo, la inflación en el conjunto de la Unión Europea también avanzó cuatro décimas durante abril, pasando del 2,8% registrado en marzo al 3,2%. Aunque la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, continuó moderándose hasta el 2,2%, el fuerte incremento de los costes energéticos volvió a presionar sobre el índice general.

Los motivos detrás de la suba de la inflación en la eurozona

La energía volvió a dispararse por la guerra en Oriente Medio

El principal factor detrás de la aceleración inflacionaria fue el encarecimiento de la energía. Durante abril, los precios energéticos crecieron un 10,9% interanual, más del doble del 5,1% registrado en marzo. Además, en términos mensuales, la energía aumentó un 3 %.

Como consecuencia, la energía explicó casi un punto completo de la inflación anual de abril, con una aportación de 0,99 puntos, el doble que un mes antes.

Los alimentos frescos también presionaron los precios

Los alimentos frescos se ubicaron como la segunda categoría con mayor incremento, con una subida del 4,6%, cuatro décimas más que en marzo.

Por detrás quedaron los servicios, con un aumento del 3%, aunque tres décimas menos que el mes anterior; los alimentos procesados, con un 1,6%, una décima menos; y los bienes industriales no energéticos, que crecieron un 0,8%, tres décimas más.

La inflación de la eurozona se elevó al 3% en abril por el encarecimiento de la energía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La inflación subyacente mantuvo su tendencia a la baja

A pesar de la aceleración general de los precios, la inflación subyacente continuó moderándose. Este indicador, que excluye componentes más volátiles como la energía y los alimentos, cayó una décima en abril y se situó en el 2,2% interanual.

La inflación acumula cuatro subas consecutivas en 2026

La eurozona inició el año con una inflación del 1,7% en enero. Posteriormente, el índice subió al 1,9% en febrero, alcanzó el 2,6% en marzo -primer mes que reflejó el impacto del conflicto en Oriente Medio- y finalmente llegó al 3% en abril.

La inflación país por país en Europa

España lidera la inflación entre las grandes economías

Entre las cuatro grandes economías de la eurozona, España fue la única que superó la media del bloque y registró la inflación más alta, con una tasa armonizada del 3,5%. Por detrás quedaron Alemania con el 2,9%, Italia con el 2,8% y Francia con el 2,5%.

La inflación de la eurozona se elevó al 3% en abril por el encarecimiento de la energía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los países con mayor inflación en la Unión Europea

Rumanía: 9,2%

Bulgaria: 6%

Croacia: 5,4%

Luxemburgo: 5,2%

Lituania: 4,9%

Grecia: 4,6%

Bélgica: 4,2%

Eslovaquia: 4,1%

Irlanda: 3,6%

España: 3,5%

Eslovenia, Austria y Polonia: 3,4%

Portugal: 3,3%

Los países alineados o por debajo de la media europea