Martín Redrado reveló cómo fue el acercamiento con Cristina Kirchner, en medio de la ola de críticas a Guzmán

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado , repasó este miércoles cómo fue el primer acercamiento, 10 años después , con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que luego dio paso a una reunión presencial.

"La reapertura del diálogo que había estado interrumpido por 10 años, fue a través de una persona que tiene una carrera muy sólida en todo el sistema económico y financiero, y que ha trabajado mucho en Wall Street, como lo es Javier Timerman" , señaló el titular de la Fundación Capital, en diálogo con Radio con Vos.

En medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos y los múltiples cuestionamientos a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, por parte del ala más dura del kirchnerismo, Redrado enfatizó que en la reunión que mantuvo con la Vicepresidenta, "sólo intercambiaron ideas".

"Un día apareció (Javier Timerman) en mi WhatsApp, se presentó y me dijo que tenía interés de tomar un café conmigo. Vino a la Fundación Capital (...), estuvimos charlando, intercambiando ideas y después de una hora de hablar, me dijo 'me parece que sería bueno que pudieras charlar estas ideas con la Vicepresidenta', y así ocurrió ese encuentro" , apuntó el economista. "Después la Vicepresidenta me dio su WhatsApp y periódicamente hay alguna pregunta como lo puede tener con cualquier otro profesional" , continuó.

Días atrás, Redrado ya había dado a conocer el diálogo con la titular del Senado. "Más allá de la grieta, siempre estoy abierto a hablar con todos, oficialismo y oposición. Cuando termine esta conversación voy a hablar, por ejemplo, con un gobernador que me preguntó sobre las ideas que tenía sobre la Argentina hacia delante" , agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Críticas al acuerdo con el FMI





Al ser consultado por los alcances del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado, el ex presidente del BCRA consideró que, más allá del entendimiento, "Argentina necesita un programa integral antiinflacionario y una mirada de equilibrio general, no de equilibrios parciales".

"No se pueden tomar recetas importadas. El Fondo siempre tiene un enfoque de una receta única para cualquier tipo de país. La política económica tiene que estar toda conjugada. Este bono corre por detrás de los acontecimientos en lugar de plantear una política monetaria, fiscal y de ingresos que apunte a bajar la tasa de inflación" , fustigó.

En este sentido, Redrado insistió en que la Casa Rosada "no fue con un programa" , por lo que "terminamos con uno de ajuste fiscal y monetario que realmente no resuelve los problemas de inflación".

