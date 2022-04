Inflación récord 2022 versus 2002: la comparación en dólar, reservas y otros índices clave

Sigue el impacto por el dato de inflación de marzo, que fue de 6,7%, récord mensual en 20 años. Tal como reveló el INDEC, los precios de alimentos aumentaron 7,2% y el rubro educación se aceleró 23,6%, con lo cual son el gran talón de Aquiles de la estrategia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Mientras el FMI marca la cancha y advierte que la inflación "está paralizando la economía argentina", el Gobierno hace cruces para no cruzar la peor nota en 31 años si se proyecta la inflación del primer cuatrimestre.

El dato que preocupa: el acumulado desde enero ya es el segundo más alto desde el fin de la hiperinflación. Con lo justo, desde el Grupo Cocoon que rodea al presidente Alberto Fernández confían en evitar superar el récord de 2019.



Si se analizan los números del INDEC en modo comparativo, el récord de inflación en marzo de 2022 sólo es superado por abril de 2022, cuando tocó el 10,4%.

El escenario macroeconómico era, sin dudas, completamente diferente . "Argentina había finalizado en 2001 con una inflación muy baja, al igual que venía sucediendo a lo largo de todo el período de la convertibilidad que comenzó en los ‘90. Sin embargo, rota la paridad con la divisa estadounidense, el peso sufrió a partir de enero una brutal devaluación que llegó a elevar el valor de esa moneda más de 200% en ese primer trimestre ", recapitula el reporte de Bloomberg Línea en que se basa esta nota.

INFLACIÓN RÉCORD DE 2022 VERSUS 2022, VARIABLE POR VARIABLE

1- Dólar

"Más allá de los valores nominales -el dólar había pasado de costar $1 durante casi una década a moverse con picos de hasta $3 entre febrero y abril-, se puede observar la diferencia entre abril 2002 y marzo 2022 en base a la cotización real del peso".

2- Reservas



"Para finales de marzo de 2002, las reservas brutas del Banco Central se ubicaban en torno a los u$s 12.700, mientras que ahora llegan a u$s 43.136 millones". Según fuentes consultadas por Bloomberg Línea, "las tenencias netas de la autoridad monetaria se encontraban en terreno negativo: un rojo de u$s 6.000 millones aproximadamente. "Hoy las reservas netas estarían por encima de los u$s 7.000".

3 - Déficit fiscal

Según un documento publicado por el Ministerio de Economía, "Argentina había cerrado 2001 con un déficit fiscal primario del 1,96% del PBI, que fue rápidamente revertido en 2002. En tanto, el déficit financiero de 2001 había sido del 7,03%. En tanto, 2021 terminó con déficit primario del 3% del PBI y un desequilibrio financiero del 4,5%".

Según un informe de IARAF, la meta del déficit cero o equilibrio primario podría lograrse en 2025, aunque depende del cumplimiento a rajatabla de las condiciones del FMI.

4- Salarios



"Allá por 2002, cuando se dio la inflación más alta en lo que va del siglo , el salario promedio en Argentina se ubicaba en u$s 382 , según información de la consultora Econométrica, tomando como base sueldos brutos al contado con liquidación actual (precios constantes). En tanto, en enero de 2022, el salario registrado se encontraba en un promedio de u$s 494", compara Bloomberg Línea.

5 - PBI



"Argentina había finalizado 2001 con un PBI per cápita de u$s 7.208,37, según cifras del Banco Mundial. Pero tras la fuerte crisis en diciembre de 2002, el indicador cayó a u$s 2593,41. Tras el máximo histórico de u$s 14.613 en 2017, hoy el PBI per cápita estaría en u$s 9.359,70". Aclara Bloomberg Línea que "este número es estimado y contempla un crecimiento sobre aumento poblacional del 9,1% en relación al valor de diciembre 2020 (última cifra consolidada)".