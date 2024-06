La lapidaria crítica de Martín Guzmán a Cristina Kirchner: "No puede ganar más una elección"

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reapareció públicamente con un crudo análisis sobre lo que sucede dentro del peronismo y fue tajante al opinar sobre la figura de Cristina Kirchner como líder de la oposición. "No puede ganar más una elección nacional, ni ella ni quien ella ponga", aseveró sobre la ex presidenta.

Entrevistado en el canal de streaming AZZ, el economista se refirió a una posible candidatura futura de Axel Kicillof, a quien algunas encuestas ubican como uno de los dirigentes opositores con mejor imagen.

Para Guzmán, el actual gobernador bonaerense solo podrá imponerse en las urnas si toma la decisión de separar su figura de la de CFK.



"Axel va a tener un desafío muy grande por delante, y es definir cuánto se anima a liderar. Yo creo que Cristina le va a pasar algo parecido a alguien que yo aprecio mucho, que es Rafael Correa en Ecuador. No puede ganar más una elección nacional, ni ella ni quien ella ponga . Si ella le pone el dedo a Kicillof, Kicillof no gana ", aseguró el ex ministro en el programa Fabbri Stream.



Sin embargo, cree que con Kicillof tomando distancia de Cristina Kirchner y La Cámpora, el panorama puede ser muy diferente.

"Ahora, si Kiciloff se convierte en un líder por su cuenta, podría ser otra cosa. Pero eso implica tener una disputa como la que esta viviendo con La Cámpora y con Cristina, y no sé si le va a alcanzar el corazón para eso, lo tendrá que demostrar", agregó.



Además, indicó Guzmán, Kicillof tendrá que sortear obstáculos que le pondrán algunos intendentes del GBA con "agenda propia".

"No es fácil. Él está en la cancha y vamos a ver qué hace. Hay muchos que tienen sus propias agendas y empujan algo por su propia agenda territorial. El gobernador, que hace años está en esto, tendrá que lidiar con todas estas cuestiones", señaló.

"Al fin y al cabo, el electorado, como en mi propio caso, lo que va a terminar evaluando es qué está ofreciéndole al país, y no solo en términos de contenido para la economía o los bloques de un programa de gobierno, sino qué está ofreciendo políticamente", cerró el ex ministro.