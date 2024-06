La encuesta que ilusiona a Milei para las próximas elecciones

A poco más de seis meses del inicio de su gestión, Javier Milei llevó a cabo un fuerte ajuste fiscal en las cuentas públicas que profundizó la recesión, pero comenzó el camino hacia el equilibrio fiscal.

En estos meses, los salarios fueron golpeados con fuerza, con caídas históricas del poder adquisitivo contra una inflación que alcanzó un pico del 25,5% en diciembre y fue bajando progresivamente hasta el último dato de mayo, un 4,2% que ilusiona al Gobierno.

Durante este tiempo, Milei logró lo que pocos políticos alcanzaron: mantener una imagen positiva favorable -con altos y bajos- pese a la profundidad del ajuste y el nivel de crisis económica.

Ahora, tras una semana de buenas noticias para el Gobierno con la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la luz verde que el FMI le dio a la octava revisión del programa vigente y el buen dato de IPC, una nueva encuesta confirma esto.

Se trata del relevamiento de opinión pública realizado por la consultora DC, el cual tiene buenas noticias para el Presidente: Milei aparece como el dirigente con la imagen positiva más alta de todos los relevados.

Además, más de la mitad de los encuestados expresa sentimientos positivos o esperanzadores respecto del rumbo del Gobierno: qué dice la última encuesta que ilusiona a Milei.

La encuesta que ilusiona a Milei de cara al 2025

Según el último relevamiento de opinión pública realizado por la consultora DC entre el 12 y 14 de junio, de haber elecciones nacionales hoy, La Libertad Avanza tendría muy buenas noticias.

Es que el 50,6% de los encuestados marcó que en las próximas elecciones votaría a un candidato de Milei, mientras que un 28,2% elegiría a alguien del espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Un 11,9% optaría por un político de la Unión Cívica Radical (UCR) que hoy conduce Martín Lousteau a nivel nacional, mientras que, muy por detrás, se ubica la influencia de la expresidenta y vice Cristina Kirchner: solo un 9,3% elegiría a un delfín de esta en las próximas elecciones.

En cuanto a la percepción de los encuestados respecto al rumbo del país, un 34,9% cree que la Argentina "de a poco se va encaminando", mientras que un 22,7% piensa que "va por buen camino" (57,6% entre ambos).

En contraste, un 21,5% considera que la Argentina "va por mal camino" y un 20,9% dijo que "va marcha atrás", lo que supone un 42,4% de los encuestados con proyecciones negativas respecto del rumbo del Gobierno.

En cuanto a las sensaciones de los encuestados, un 23,4% están entre entusiasmados (20,1%) y contentos (3,3%), mientras que un 29,6% se encuentran a la expectativa.

En contraste, un 47% marcó sentimientos negativos: desorientado (5,6%), desilusionado (10,1%) y con bronca (31,3%). Así, pese a la recesión y la fuerte caída del poder adquisitivo, Milei aún genera más reacciones buenas que malas en la población.

Finalmente, DC Consultores le dio a Milei una excelente noticia sobre su imagen a nivel nacional: el Presidente es el dirigente que mejor puntúa entre los nombres consultados, manteniendo así la imagen positiva pese al escenario de crisis.

En contraste con un 55,8% de imagen positiva para Milei, un 44,2% lo observa de forma negativa, sin embargo, no deja de ser el dirigente con mejor imagen.



Muy cerca del Presidente se ubica su ministra de Seguridad, la extitular del PRO, Patricia Bullrich, con una imagen en verde del 54,5% vs. una negativa del 45,5%.



También dentro del espacio liberal, el diputado alineado al oficialismo, José Luis Espert, tiene una percepción positiva del 49,4%, aunque en este caso le gana su imagen mala del 50,6%.

En contraste, quienes peor percepción negativa tienen son el ex precandidato del PRO y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (-75,6% vs. 24,4%) la expresidenta Cristina Kirchner (-69,4% vs. 30,6%) y el gobernador de PBA Axel Kicillof (62,1% vs. 37,9%).

Estos datos implican malas noticias para la oposición, ya que en todos los indicadores los candidatos o referentes del peronismo o La Cámpora salieron más golpeados que los libertarios oficialistas, lo que también implica una ratificación de la sociedad al Gobierno en un momento bisagra de la gestión.