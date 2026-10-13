El Gobierno de Javier Milei anunció la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte .

Lo hizo este martes a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, luego de que se cumpliera el plazo de dos semanas que la Argentina le había dado al gobierno británico.

A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a no iniciar ni continuar las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

Milei Malvinas

Ese período terminó ayer, lunes 12 de octubre, por lo que la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.

Según el comunicado oficial, “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.

El comunicado oficial

“La Oficina del Presidente informa que la República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas. La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos.

Esta medida se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere.

La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

¿Qué solicitó la Argentina al Tribunal?

El canciller Pablo Quirno explicó la medida a través de un mensaje en su cuenta de X.

“La estrategia integral impulsada por el Presidente para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos. En un hecho sin precedentes, la República Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tome medidas provisonales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas”, escribió.

A continuación, detalló todo lo que nuestro país le solicitó al Tribunal para que el Reino Unido cumpla:

Impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto “Sea Lion”.

Se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina.

Cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.

Se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas”, concluyó.