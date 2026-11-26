En esta noticia Las cuatro medidas que pidió Argentina

Pablo Quirno habló este jueves sobre el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se conocerá este sábado en relación con la disputa petrolera entre Argentina y Reino Unido en las Islas Malvinas.

En entrevista con Radio Mitre, el canciller adelantó las distintas alternativas que podría arrojar el pronunciamiento del organismo internacional, respecto de las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas.

Quirno recordó que hace 10 días Argentina presentó “medidas urgentes para proteger los derechos soberanos” del país y añadió que la extracción hidrocarburífera británica “es inminente”. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, remarcó.

Respecto al alcance del dictamen, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que el tribunal podría aceptar total o parcialmente las medidas solicitadas y suspender los proyectos petroleros. La otra opción, señaló, es que el organismo considere que no tiene competencia para intervenir en esta instancia.

“En el primer caso, obviamente, vamos a estar muy contentos. En el caso de que considere que no tiene competencia, es una decisión procesal. Y es importante destacar que no va a ser un pronunciamiento sobre los derechos de las partes ni sobre la soberanía”, aclaró.

De todas formas, subrayó que la Argentina ya consiguió instalar ante una instancia judicial internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido en torno a los recursos del Atlántico Sur.

Asimismo, Quirno destacó que la estrategia “no empieza ni termina en Hamburgo”, sino que abarca un plan que incluye “herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias” para la defensa de los recursos. “Como ha dicho el presidente, vamos a optimizar todas esas herramientas que están a nuestro alcance para defender nuestros intereses”, completó.

Sea Lion, el proyecto petrolero apuntado por el Gobierno que reavivó la tensión por Malvinas.

Las cuatro medidas que pidió Argentina

Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el TIDM, acreditó ante el organismo los cuatro requisitos necesarios para el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.

En paralelo, Oyarzábal reiteró la disposición argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, el Reino Unido rechazó el planteo argentino y sostuvo que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene jurisdicción para intervenir en una disputa que, según Londres, está vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas. La delegación británica también cuestionó las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar la actividad hidrocarburífera.