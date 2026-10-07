El Gobierno busca descomprimir el debate por Malvinas en Diputados y pidió “deponer las armas” tras los cruces
La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, buscó bajar la tensión en la comisión de Diputados tras las fuertes discusiones de las últimas semanas. Aseguró que el Ejecutivo llega “con humildad” y dispuesto a escuchar cambios para mejorar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
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