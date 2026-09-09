La causa Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina después de que el Gobierno de Javier Milei profundizara su posición sobre la soberanía de las islas y el Presidente utilizara una cadena nacional para anunciar nuevas medidas.

El giro se produjo luego de las señales provenientes de Donald Trump que la Casa Rosada interpretó como favorables al reclamo argentino y abrió una nueva discusión política, tanto por el contenido de las iniciativas como por el cambio de tono del mandatario.

La reacción política fue inmediata. Mientras distintos sectores acompañaron el llamado a construir una posición común alrededor de Malvinas, otros cuestionaron el giro del Gobierno y recuperaron antecedentes de Milei que ahora adquieren una nueva dimensión: sus elogios a Margaret Thatcher, sus anteriores referencias a la voluntad de los habitantes de las islas y la controversia generada durante el Mundial por la exhibición de una bandera de Malvinas después del triunfo argentino frente a Inglaterra.

Donald Trump, clave en esta historia.

En ese escenario comenzaron a aparecer distintos relevamientos sobre el impacto de los anuncios presidenciales, entre ellos un trabajo realizado por la consultora Ad Hoc, que aporta una dimensión específica: en lugar de medir solamente qué opinan los argentinos sobre la cadena y las medidas anunciadas, analiza cómo se comportó la conversación digital alrededor de Malvinas y de Javier Milei.

El resultado puede ser particularmente relevante para un Gobierno que hizo de las redes sociales uno de sus principales espacios de comunicación y disputa política.

Los escépticos le recuerdan a Milei sus elogios a Margaret Thatcher para denunciar un giro "oportunista"

Malvinas y Milei: qué pasó con la conversación digital después de la cadena

Los datos muestran que la cadena nacional consiguió recuperar la agenda pública. Según Ad Hoc, el análisis de las 24 horas de mayor repercusión de cada cadena nacional permite observar que Milei vuelve a concentrar la conversación después de sus intervenciones presidenciales.

Pero la propia consultora introduce una advertencia: aunque el recurso resulta efectivo para instalar nuevamente al Presidente en el centro del debate, los picos de conversación son cada vez más bajos y el efecto tiende a ser de corto plazo.

El comportamiento de las menciones sobre Malvinas permite observar esa dinámica con mayor precisión.

Malvinas: cuántas menciones generó la cadena de Javier Milei

El 4 de septiembre, después de la cadena nacional del jueves 3, las menciones a “Malvinas” o “Falklands” alcanzaron aproximadamente 245.000, de acuerdo con el relevamiento de Ad Hoc.

El volumen quedó por debajo de otros dos grandes episodios registrados durante 2026: las 373.000 menciones del 2 de abril, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y las 660.000 del 15 de julio, durante la controversia por la bandera de Malvinas en el partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial.

La particularidad del episodio de septiembre apareció en los días posteriores. Luego del pico del viernes 4, la curva de menciones comenzó a descender con rapidez. Ad Hoc informó que el lunes 7 el volumen de conversación sobre la causa Malvinas había caído 78% respecto del máximo alcanzado el viernes.

La evolución diaria muestra esa misma dinámica: después del salto registrado el 4 de septiembre, las menciones descendieron de manera pronunciada durante el 5 y el 6 y llegaron el 7 a un nivel muy inferior al máximo de la semana.

Javier Milei mejoró su imagen digital tras la cadena por Malvinas

El tema consiguió, de esta manera, concentrar una parte importante de la conversación digital durante el momento de mayor repercusión de la cadena, pero perdió rápidamente volumen una vez superado ese episodio.

El movimiento también tuvo un correlato en la conversación digital sobre Milei.

Durante la primera semana de septiembre, la distribución del sentimiento hacia el Presidente mostró 47% de menciones negativas, 32% positivas y 21% neutrales o informativas, según Ad Hoc. Aunque el balance continuó siendo negativo, la consultora señaló que la imagen digital del mandatario mejoró respecto de agosto.

La modificación fue particularmente visible en las primeras 48 horas posteriores a la cadena. Según otro de los datos difundidos por Ad Hoc, la negatividad digital hacia Milei cayó 9 puntos porcentuales respecto del promedio de agosto, que había sido del 55%.

La diferencia también resultó significativa frente al episodio de la bandera de Malvinas durante el Mundial, que había generado un 67% de negatividad hacia el Presidente en la conversación digital.

El dato permite observar un efecto favorable de corto plazo sobre el tono de la conversación alrededor de Milei. El Presidente no consiguió revertir el saldo negativo —las menciones adversas continuaron superando a las positivas—, pero sí logró mejorar temporalmente la composición de esa conversación después de la cadena nacional.

La bandera que exhibieron los jugadores en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

El impacto de Malvinas en las redes: cuánto duró el efecto sobre Milei

La comparación con los otros episodios de 2026 también permite dimensionar el alcance del fenómeno.

Las aproximadamente 245.000 menciones registradas el 4 de septiembre ubicaron al episodio de la cadena por debajo de los otros dos grandes picos de conversación sobre Malvinas registrados durante el año: las 660.000 menciones del 15 de julio, durante el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial, y las 373.000 del 2 de abril, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra.

En septiembre, además, el pico fue seguido por una rápida caída: según Ad Hoc, el volumen de menciones se redujo 78% el lunes respecto del máximo alcanzado el viernes.

El fenómeno digital aparece así atravesado por una tensión: Malvinas consiguió devolver a Milei al centro de la conversación y mejorar el tono de las menciones sobre el Presidente, pero todavía no muestra capacidad para sostener ese nivel de atención durante varios días.

Los datos de Ad Hoc dialogan con otros relevamientos realizados sobre el episodio desde una perspectiva diferente.

Una encuesta nacional de Management & Fit mostró que el 90,3% de los consultados había escuchado, leído o recibido información sobre la cadena de Milei. Sin embargo, la percepción sobre sus efectos fue más dividida: el 43,7% dijo que su imagen del Presidente permaneció igual, el 36,5% sostuvo que empeoró y apenas el 17,9% consideró que mejoró.

El mismo relevamiento mostró además que 61,1% atribuyó el nuevo tono de Milei sobre Malvinas a una conveniencia política, mientras que el 24,7% lo relacionó con una convicción personal.

La lectura volvió a estar atravesada por la polarización: entre quienes aprobaban la gestión nacional predominó la interpretación de que el Presidente buscaba defender la soberanía, mientras que entre quienes desaprobaban al Gobierno prevaleció la idea de una estrategia de posicionamiento político.